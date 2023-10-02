https://ria.ru/20231002/trevoga-1899817035.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:13
2023-10-02T02:13
2023-10-02T02:13
специальная военная операция на украине
украина
киев
херсонская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым в 01.16 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и в Николаевской области, затем - в 01.43 - в Днепропетровской области. Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231001/vzryvy-1899810750.html
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украина, киев, херсонская область , вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу