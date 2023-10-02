https://ria.ru/20231002/trener-1899983557.html

На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию

На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию - РИА Новости, 02.10.2023

На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в сексуальном насилии над 11-летней... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:37

2023-10-02T15:37

2023-10-02T15:47

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в сексуальном насилии над 11-летней девочкой и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщила журналистам пресс-служба суда. "Суд приговорил Ражева Николая Александровича признать виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.)... и назначить ему наказание на срок два года с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы. Взять его под стражу в зале суда", – огласил судья приговор на заседании, трансляция которого велась в группе "ВКонтакте". Уточняется, что из срока осужденного вычтут время, которое тот уже провел под стражей. Также суд приговорил взыскать с экс-тренера компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Ранее в релизах пресс-служба суда использовала формулировку "дело преподавателя Ражева"; в свою очередь, региональные следком и прокуратура отказались от комментариев по данной истории. Как писал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, на тот момент 83-летний детский тренер по теннису Николай Ражев "потрогал через одежду" одиннадцатилетнюю девочку, которая рассказала все маме. Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, ведь мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, уточняло издание. По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.

https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург