https://ria.ru/20231002/trener-1899983557.html
На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию
На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию - РИА Новости, 02.10.2023
На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в сексуальном насилии над 11-летней... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:37
2023-10-02T15:37
2023-10-02T15:47
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в сексуальном насилии над 11-летней девочкой и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщила журналистам пресс-служба суда. "Суд приговорил Ражева Николая Александровича признать виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.)... и назначить ему наказание на срок два года с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы. Взять его под стражу в зале суда", – огласил судья приговор на заседании, трансляция которого велась в группе "ВКонтакте". Уточняется, что из срока осужденного вычтут время, которое тот уже провел под стражей. Также суд приговорил взыскать с экс-тренера компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Ранее в релизах пресс-служба суда использовала формулировку "дело преподавателя Ражева"; в свою очередь, региональные следком и прокуратура отказались от комментариев по данной истории. Как писал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, на тот момент 83-летний детский тренер по теннису Николай Ражев "потрогал через одежду" одиннадцатилетнюю девочку, которая рассказала все маме. Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, ведь мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, уточняло издание. По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.
https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале детского тренера приговорили к двум годам колонии за педофилию
Суд на Урале дал 85-летнему детскому тренеру два года колонии за педофилию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева в сексуальном насилии над 11-летней девочкой и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщила
журналистам пресс-служба суда.
"Суд приговорил Ражева Николая Александровича признать виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.)... и назначить ему наказание на срок два года с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы. Взять его под стражу в зале суда", – огласил судья приговор на заседании, трансляция которого велась в группе "ВКонтакте".
Уточняется, что из срока осужденного вычтут время, которое тот уже провел под стражей. Также суд приговорил взыскать с экс-тренера компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Ранее в релизах пресс-служба суда использовала формулировку "дело преподавателя Ражева"; в свою очередь, региональные следком и прокуратура отказались от комментариев по данной истории.
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Как писал местный портал E1.RU со ссылкой на следствие, инцидент произошел в феврале 2021 года, на тот момент 83-летний детский тренер по теннису Николай Ражев "потрогал через одежду" одиннадцатилетнюю девочку, которая рассказала все маме. Коллеги экс-педагога считают, что его могли оговорить, ведь мужчина выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины, уточняло издание.
По информации из открытых источников, Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР
по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов, в системе физкультуры и спорта он работал с 1967 года.