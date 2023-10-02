https://ria.ru/20231002/tramp-1899818632.html

Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США - РИА Новости, 02.10.2023

Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году вывести американские войска из тех стран, которые не... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T03:25

2023-10-02T03:25

2023-10-02T03:25

сша

айова

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году вывести американские войска из тех стран, которые не дают преференций американским фермерам. "Я скажу другим странам, где мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, что если вы не даете преференций нашим фермерам … то все находящиеся там военнослужащие немедленно вернутся домой", - заявил он во время своего выступления в штате Айова. Трамп подчеркнул, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты не будут тратить деньги на защиту тех стран, которые на покупают продукцию американских фермеров и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html

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сша, айова, дональд трамп, в мире