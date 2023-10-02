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Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США - РИА Новости, 02.10.2023
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03:25 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/tramp-1899818632.html
Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США
Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США - РИА Новости, 02.10.2023
Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году вывести американские войска из тех стран, которые не... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:25
2023-10-02T03:25
сша
айова
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году вывести американские войска из тех стран, которые не дают преференций американским фермерам. "Я скажу другим странам, где мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, что если вы не даете преференций нашим фермерам … то все находящиеся там военнослужащие немедленно вернутся домой", - заявил он во время своего выступления в штате Айова. Трамп подчеркнул, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты не будут тратить деньги на защиту тех стран, которые на покупают продукцию американских фермеров и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html
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сша, айова, дональд трамп, в мире
США, Айова, Дональд Трамп, В мире
Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

Трамп обещает вывести войска из стран, где не дают преференций фермерам США

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году вывести американские войска из тех стран, которые не дают преференций американским фермерам.
"Я скажу другим странам, где мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие вещи, что если вы не даете преференций нашим фермерам … то все находящиеся там военнослужащие немедленно вернутся домой", - заявил он во время своего выступления в штате Айова.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
6 августа, 10:32
Трамп подчеркнул, что в случае его возвращения в Белый дом Штаты не будут тратить деньги на защиту тех стран, которые на покупают продукцию американских фермеров и промышленных предприятий.
 
СШААйоваДональд ТрампВ мире
 
 
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