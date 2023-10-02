https://ria.ru/20231002/toplivo-1899978919.html
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться - РИА Новости, 02.10.2023
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась более чем на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:27
2023-10-02T15:27
2023-10-02T15:41
экономика
цены на нефть
аи-92
аи-95
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась более чем на 2%, 3% и на 5% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 5,79%, до 58 478 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 за понедельник подешевела на 2,21%, до 56 650 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,47%, до 58 546 рублей за тонну. Цены на основные виды топлива с 22 сентября начали резко падать. Тогда стоимость бензина на бирже упала на 10-11%, дизеля - на 15%. Падение ускорялось после введения запрета экспорта топлива из России, позже цены скорректировались. Стоимость авиакеросина по итогам торгов понедельника выросла на 0,47%, до 77 424 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,67%, до 26 456 рублей за тонну, мазут - на 0,25%, до 38 028 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в четверг сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, аи-92, аи-95, россия, санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб), спбмтсб
Экономика, Цены на нефть, АИ-92, АИ-95, Россия, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), СПбМТСБ
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться
Бензин на бирже подешевел на два-три процента, дизельное топливо — на пять
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась более чем на 2%, 3% и на 5% соответственно, свидетельствуют данные
торгов.
Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 5,79%, до 58 478 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 за понедельник подешевела на 2,21%, до 56 650 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,47%, до 58 546 рублей за тонну.
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Цены на основные виды топлива с 22 сентября начали резко падать. Тогда стоимость бензина на бирже упала на 10-11%, дизеля - на 15%. Падение ускорялось после введения запрета экспорта топлива из России, позже цены скорректировались.
Стоимость авиакеросина по итогам торгов понедельника выросла на 0,47%, до 77 424 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,67%, до 26 456 рублей за тонну, мазут - на 0,25%, до 38 028 рублей за тонну.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в четверг сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось