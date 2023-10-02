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На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях
На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях - РИА Новости, 02.10.2023
На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях
Участникам спецоперации, а также женам погибших бойцов оплатят в Краснодарском крае санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 130 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:33
2023-10-02T20:33
2023-10-02T20:33
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Участникам спецоперации, а также женам погибших бойцов оплатят в Краснодарском крае санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 130 тысяч рублей, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор. "По инициативе главы региона запустили новую меру – единоразовую оплату стоимости санаторно-курортного лечения и реабилитации, она составляет до 130 тысяч рублей. Ее могут получить действующие и бывшие участники специальной военной операции, в том числе добровольцы, а также жены погибших", - передает пресс-служба краевой администрации слова Гаркуши. По его словам, у детей участников СВО также есть преимущественное право на получение путевок в лагеря. Всего в этом году власти выделили почти 1,7 миллиардов рублей на приобретение 43 тысяч путевок и курсовок. Ранее глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231002/bezrabotitsa-1900056208.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях
На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Участникам спецоперации, а также женам погибших бойцов оплатят в Краснодарском крае санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 130 тысяч рублей, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор.
"По инициативе главы региона запустили новую меру – единоразовую оплату стоимости санаторно-курортного лечения и реабилитации, она составляет до 130 тысяч рублей. Ее могут получить действующие и бывшие участники специальной военной операции, в том числе добровольцы, а также жены погибших", - передает пресс-служба краевой администрации слова Гаркуши.
По его словам, у детей участников СВО также есть преимущественное право на получение путевок в лагеря. Всего в этом году власти выделили почти 1,7 миллиардов рублей на приобретение 43 тысяч путевок и курсовок.
Ранее глава региона Вениамин Кондратьев
заявил, что единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей.
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