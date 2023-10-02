https://ria.ru/20231002/svo-1900058109.html

На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях

На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях - РИА Новости, 02.10.2023

На Кубани участникам СВО и вдовам бойцов оплатят лечение в санаториях

Участникам спецоперации, а также женам погибших бойцов оплатят в Краснодарском крае санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 130 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:33

2023-10-02T20:33

2023-10-02T20:33

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Участникам спецоперации, а также женам погибших бойцов оплатят в Краснодарском крае санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 130 тысяч рублей, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор. "По инициативе главы региона запустили новую меру – единоразовую оплату стоимости санаторно-курортного лечения и реабилитации, она составляет до 130 тысяч рублей. Ее могут получить действующие и бывшие участники специальной военной операции, в том числе добровольцы, а также жены погибших", - передает пресс-служба краевой администрации слова Гаркуши. По его словам, у детей участников СВО также есть преимущественное право на получение путевок в лагеря. Всего в этом году власти выделили почти 1,7 миллиардов рублей на приобретение 43 тысяч путевок и курсовок. Ранее глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231002/bezrabotitsa-1900056208.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, россия