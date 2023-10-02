https://ria.ru/20231002/sverkhpribyl-1899825349.html

РЖД сообщили об отсутствии сверхприбыли для выплаты соответствующего налога

РЖД сообщили об отсутствии сверхприбыли для выплаты соответствующего налога - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД сообщили об отсутствии сверхприбыли для выплаты соответствующего налога

РЖД не попадают под критерии выплаты налога на сверхприбыль: компания в указанные для его исчислений годы не заработала сверхдоходов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:08

2023-10-02T07:08

2023-10-02T07:08

россия

олег белозеров

ржд

экономика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД не попадают под критерии выплаты налога на сверхприбыль: компания в указанные для его исчислений годы не заработала сверхдоходов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. "У нас прибыль в 2018-2019 годах была гораздо выше, нежели чем в 2021-2022 годах. А расчетная формула сверхприбыли предполагает обратное. Основные доходы как раз зарабатывали те, кто находился в рамках свободного ценообразования, рынка, а у нас тарифная система. Все получилось, как мы и говорили, все решения по индексации в сложный для страны период были направлены не на получение нами сверхприбыли, а на обеспечение поддержки экономики. Мы не подпадаем под критерии о сверхприбыли", - ответил он на вопрос о выплатах РЖД налога на сверхприбыль.

https://ria.ru/20231002/rzhd-1899824312.html

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россия, олег белозеров, ржд, экономика