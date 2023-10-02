https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
США не справились с ролью сверхдержавы
США не справились с ролью сверхдержавы - РИА Новости, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
От бывших министров Запада всегда ждешь прозрений. Сразу после отставки у них открываются глаза, они с удовольствием сбрасывают оковы политкорректности и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:00
2023-10-02T08:00
2023-10-02T12:21
сша
роберт гейтс
нато
евросоюз
владимир путин
россия
китай
си цзиньпин
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От бывших министров Запада всегда ждешь прозрений. Сразу после отставки у них открываются глаза, они с удовольствием сбрасывают оковы политкорректности и начинают резать правду-матку. В совокупности с профессиональными инсайдами получается любопытное чтиво.Журнал Foreign Affairs опубликовал статью экс-министра обороны США Роберта Гейтса "Дисфункциональная сверхдержава". Это довольно панический текст. Невзирая на все усилия автора, он выдает, как нестабильна сейчас ситуация внутри США и насколько высока для них цена любой ошибки на внешнеполитическом поле.Конечно, военная дисциплина дает о себе знать. Гейтс не может прямо признать, что пока Америка слабеет, Россия и Китай укрепляют свой суверенитет, развиваются и богатеют. Вместо этого он называет все, что делают Владимир Путин и Си Цзиньпин, "ошибками".Си Цзиньпин "ошибся", когда пренебрег максимой своего знаменитого предшественника Дэн Сяопина "скрывай свою силу, выжидай своего часа" и начал конкурировать с западными "партнерами". Потом опростоволосился еще раз, когда ужесточил госконтроль за иностранными инвестициями и родными корпорациями. Ну и уж совсем неправильно разрулил ситуацию с коронавирусом, злоупотребив локдаунами."Ошибками" Путина стали, по мнению автора, присоединение Крыма и СВО на Украине. И тут уж Гейтс не жалеет сильных слов. Тут и "катастрофические просчеты", и недооценка "экстраординарных санкций от самых развитых демократий", и "мрачные перспективы", вызванные "бегством тысяч юных специалистов из России".Хорошо, допустим, все так. России и Китаю не повезло с лидерами, они наделали ошибок. Но почему тогда волнуется бывший глава Минобороны США? Ну сидел бы на бережку, ждал, когда мимо проплывут трупы врагов. Чего статьи-то сочинять в Foreign Affairs?Однако получается как-то так, что все эти "ошибки" послужили к процветанию России и Китая. "Пожар способствовал ей много к украшенью", так сказать.Гейтс с грустью и завистью пишет, что только в проекте "Пояс и путь" сегодня участвует подавляющее большинство стран мира — больше ста сорока. Пекин массово уводит у Вашингтона былых друзей и союзников. Одновременно Китай модернизирует армию, наращивает запасы ядерного вооружения и уже создал флот больше, чем американский. Причем все это не помешало китайцам богатеть, а экономике КНР — обогнать в прошлом году экономику США по паритету покупательной способности.С не меньшей тоской отмечено, что Россия сама решит, что делать с Украиной — включить ли ее в состав страны или согласиться на существование ее "обрубка". Гейтс напоминает своим читателям, что Россия — держатель крупнейшего в мире ядерного арсенала. И если преимущество в стратегических ядерных зарядах у нашей страны небольшое, то вот запас тактического ядерного оружия РФ превышает американский в десять раз.Соответственно, Россия остается "мощным противником" США и НАТО: "Продажи оружия, обеспечение безопасности стран и торговля углеводородами позволяют ему (Путину) развивать новые отношения в Африке, Азии, на Ближнем Востоке. Он продолжит всеми средствами сеять раздор между США и ЕС и подрывать американское влияние на Глобальном Юге. Воодушевленный партнерством с Си Цзиньпином, уверенный, что модернизированное ядерное оружие предотвратит военное нападение, Путин продолжит агрессивно бросать вызов США".Напомним к этому от себя, что расходы на СВО, восстановление новых регионов, преодоление санкций от "демократий", модернизация ядерного арсенала и даже бегство нескольких юных айтишников не помешали России в прошлом году стать пятой экономикой мира.Ну а что на это готов ответить Вашингтон? Из статьи экс-министра выходит, что там вообще нет рычагов воздействия на ситуацию. Гейтс с типично пенсионерским азартом несет по кочкам американские власти и предлагает срочно начать действовать. Например, метаться по всей планете и вербовать себе союзников: "Глобальная конкуренция с Россией и Китаем идет по всему миру, и США должны присутствовать в каждой его точке".Еще надо срочно понастроить кораблей и подлодок — в плане догнать и перегнать Китай. Вбухать еще больше денег в наращивание ядерных вооружений — да, в США перестают прятаться за ширмой "модернизации" и откровенно говорят о создании новых боезарядов, тем более что надежды на продление СНВ в 2026 году, учитывая нынешнюю политику Вашингтона, очень призрачны.Американцам это не понравится? Они устали от бессмысленной бойни в Афганистане и Ираке? Они предпочитают, чтобы государство вложилось не в ядерное оружие, а в удешевление лекарств и медуслуг? Ну так задурить им голову бесконечной пропагандой, вещать из каждого утюга, что их страна окружена врагами, что Путину и Си делать больше нечего — только воевать с американцами. Вот такие рецепты от экс-министра обороны.Казалось бы, у США куча проблем внутри страны — Гейтсу терять нечего, он пишет о них откровенно. Зачем обязательно изображать из себя сверхдержаву, все равно все уже поняли, что король голый? Займитесь собой уже наконец, разгребите свои авгиевы конюшни, предоставьте быть сверхдержавами России и Китаю, у них и опыт побольше.Но нет, сама мысль об этом приводит экс-министра обороны в ужас. Он пишет, что "только мировое лидерство США способно защитить мир, безопасность и благосостояние американцев". Но кто покушается на свободу и благосостояние американцев (не считая Налоговой службы США, разумеется)?Географическое положение и не последний ядерный арсенал надежно ограждают Штаты от военной агрессии. Ни Путину, ни Си Цзиньпину, ни какому другому мировому лидеру даром не нужна полномасштабная война с США.Вывод из статьи отставного министра один: в случае крупного проигрыша за рубежом в его стране грядут такие потрясения, что мало не покажется никому. Внутренняя война между штатами, бандами и отдельными гражданами действительно сможет порушить мир, безопасность и благосостояние американцев. Именно этим объясняются нотки паники в статье экс-министра.
https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html
https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20230924/raskol-1898211384.html
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
сша, роберт гейтс, нато, евросоюз, владимир путин, россия, китай, си цзиньпин, аналитика
США, Роберт Гейтс, НАТО, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Аналитика
От бывших министров Запада всегда ждешь прозрений. Сразу после отставки у них открываются глаза, они с удовольствием сбрасывают оковы политкорректности и начинают резать правду-матку. В совокупности с профессиональными инсайдами получается любопытное чтиво.
Журнал Foreign Affairs опубликовал статью
экс-министра обороны США Роберта Гейтса
"Дисфункциональная сверхдержава". Это довольно панический текст. Невзирая на все усилия автора, он выдает, как нестабильна сейчас ситуация внутри США и насколько высока для них цена любой ошибки на внешнеполитическом поле.
Агрессивное стадо без родины
Конечно, военная дисциплина дает о себе знать. Гейтс не может прямо признать, что пока Америка
слабеет, Россия
и Китай
укрепляют свой суверенитет, развиваются и богатеют. Вместо этого он называет все, что делают Владимир Путин
и Си Цзиньпин
, "ошибками".
Си Цзиньпин "ошибся", когда пренебрег максимой своего знаменитого предшественника Дэн Сяопина "скрывай свою силу, выжидай своего часа" и начал конкурировать с западными "партнерами". Потом опростоволосился еще раз, когда ужесточил госконтроль за иностранными инвестициями и родными корпорациями. Ну и уж совсем неправильно разрулил ситуацию с коронавирусом, злоупотребив локдаунами.
"Ошибками" Путина стали, по мнению автора, присоединение Крыма и СВО на Украине
. И тут уж Гейтс не жалеет сильных слов. Тут и "катастрофические просчеты", и недооценка "экстраординарных санкций от самых развитых демократий", и "мрачные перспективы", вызванные "бегством тысяч юных специалистов из России".
Хорошо, допустим, все так. России и Китаю не повезло с лидерами, они наделали ошибок. Но почему тогда волнуется бывший глава Минобороны США? Ну сидел бы на бережку, ждал, когда мимо проплывут трупы врагов. Чего статьи-то сочинять в Foreign Affairs?
Доллар — все: США готовятся ликвидировать свой долг
Однако получается как-то так, что все эти "ошибки" послужили к процветанию России и Китая. "Пожар способствовал ей много к украшенью", так сказать.
Гейтс с грустью и завистью пишет, что только в проекте "Пояс и путь" сегодня участвует подавляющее большинство стран мира — больше ста сорока. Пекин
массово уводит у Вашингтона
былых друзей и союзников. Одновременно Китай модернизирует армию, наращивает запасы ядерного вооружения и уже создал флот больше, чем американский. Причем все это не помешало китайцам богатеть, а экономике КНР — обогнать в прошлом году экономику США по паритету покупательной способности.
С не меньшей тоской отмечено, что Россия сама решит, что делать с Украиной — включить ли ее в состав страны или согласиться на существование ее "обрубка". Гейтс напоминает своим читателям, что Россия — держатель крупнейшего в мире ядерного арсенала. И если преимущество в стратегических ядерных зарядах у нашей страны небольшое, то вот запас тактического ядерного оружия РФ превышает американский в десять раз.
Соответственно, Россия остается "мощным противником" США и НАТО
: "Продажи оружия, обеспечение безопасности стран и торговля углеводородами позволяют ему (Путину) развивать новые отношения в Африке
, Азии
, на Ближнем Востоке
. Он продолжит всеми средствами сеять раздор между США и ЕС
и подрывать американское влияние на Глобальном Юге. Воодушевленный партнерством с Си Цзиньпином, уверенный, что модернизированное ядерное оружие предотвратит военное нападение, Путин продолжит агрессивно бросать вызов США".
Американцы признали поражение ВСУ
Напомним к этому от себя, что расходы на СВО, восстановление новых регионов, преодоление санкций от "демократий", модернизация ядерного арсенала и даже бегство нескольких юных айтишников не помешали России в прошлом году стать пятой экономикой мира.
Ну а что на это готов ответить Вашингтон? Из статьи экс-министра выходит, что там вообще нет рычагов воздействия на ситуацию. Гейтс с типично пенсионерским азартом несет по кочкам американские власти и предлагает срочно начать действовать. Например, метаться по всей планете и вербовать себе союзников: "Глобальная конкуренция с Россией и Китаем идет по всему миру, и США должны присутствовать в каждой его точке".
Еще надо срочно понастроить кораблей и подлодок — в плане догнать и перегнать Китай. Вбухать еще больше денег в наращивание ядерных вооружений — да, в США перестают прятаться за ширмой "модернизации" и откровенно говорят о создании новых боезарядов, тем более что надежды на продление СНВ в 2026 году, учитывая нынешнюю политику Вашингтона, очень призрачны.
Американцам это не понравится? Они устали от бессмысленной бойни в Афганистане
и Ираке
? Они предпочитают, чтобы государство вложилось не в ядерное оружие, а в удешевление лекарств и медуслуг? Ну так задурить им голову бесконечной пропагандой, вещать из каждого утюга, что их страна окружена врагами, что Путину и Си делать больше нечего — только воевать с американцами. Вот такие рецепты от экс-министра обороны.
Полмиллиарда, чтобы расколоть Америку надвое
Казалось бы, у США куча проблем внутри страны — Гейтсу терять нечего, он пишет о них откровенно. Зачем обязательно изображать из себя сверхдержаву, все равно все уже поняли, что король голый? Займитесь собой уже наконец, разгребите свои авгиевы конюшни, предоставьте быть сверхдержавами России и Китаю, у них и опыт побольше.
Но нет, сама мысль об этом приводит экс-министра обороны в ужас. Он пишет, что "только мировое лидерство США способно защитить мир, безопасность и благосостояние американцев". Но кто покушается на свободу и благосостояние американцев (не считая Налоговой службы США, разумеется)?
Географическое положение и не последний ядерный арсенал надежно ограждают Штаты от военной агрессии. Ни Путину, ни Си Цзиньпину, ни какому другому мировому лидеру даром не нужна полномасштабная война с США.
Вывод из статьи отставного министра один: в случае крупного проигрыша за рубежом в его стране грядут такие потрясения, что мало не покажется никому. Внутренняя война между штатами, бандами и отдельными гражданами действительно сможет порушить мир, безопасность и благосостояние американцев. Именно этим объясняются нотки паники в статье экс-министра.
Могут повторить? Американцы напомнили миру про Хиросиму