https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

США не справились с ролью сверхдержавы

США не справились с ролью сверхдержавы - РИА Новости, 02.10.2023

США не справились с ролью сверхдержавы

От бывших министров Запада всегда ждешь прозрений. Сразу после отставки у них открываются глаза, они с удовольствием сбрасывают оковы политкорректности и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-02T12:21

сша

роберт гейтс

нато

евросоюз

владимир путин

россия

китай

си цзиньпин

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От бывших министров Запада всегда ждешь прозрений. Сразу после отставки у них открываются глаза, они с удовольствием сбрасывают оковы политкорректности и начинают резать правду-матку. В совокупности с профессиональными инсайдами получается любопытное чтиво.Журнал Foreign Affairs опубликовал статью экс-министра обороны США Роберта Гейтса "Дисфункциональная сверхдержава". Это довольно панический текст. Невзирая на все усилия автора, он выдает, как нестабильна сейчас ситуация внутри США и насколько высока для них цена любой ошибки на внешнеполитическом поле.Конечно, военная дисциплина дает о себе знать. Гейтс не может прямо признать, что пока Америка слабеет, Россия и Китай укрепляют свой суверенитет, развиваются и богатеют. Вместо этого он называет все, что делают Владимир Путин и Си Цзиньпин, "ошибками".Си Цзиньпин "ошибся", когда пренебрег максимой своего знаменитого предшественника Дэн Сяопина "скрывай свою силу, выжидай своего часа" и начал конкурировать с западными "партнерами". Потом опростоволосился еще раз, когда ужесточил госконтроль за иностранными инвестициями и родными корпорациями. Ну и уж совсем неправильно разрулил ситуацию с коронавирусом, злоупотребив локдаунами."Ошибками" Путина стали, по мнению автора, присоединение Крыма и СВО на Украине. И тут уж Гейтс не жалеет сильных слов. Тут и "катастрофические просчеты", и недооценка "экстраординарных санкций от самых развитых демократий", и "мрачные перспективы", вызванные "бегством тысяч юных специалистов из России".Хорошо, допустим, все так. России и Китаю не повезло с лидерами, они наделали ошибок. Но почему тогда волнуется бывший глава Минобороны США? Ну сидел бы на бережку, ждал, когда мимо проплывут трупы врагов. Чего статьи-то сочинять в Foreign Affairs?Однако получается как-то так, что все эти "ошибки" послужили к процветанию России и Китая. "Пожар способствовал ей много к украшенью", так сказать.Гейтс с грустью и завистью пишет, что только в проекте "Пояс и путь" сегодня участвует подавляющее большинство стран мира — больше ста сорока. Пекин массово уводит у Вашингтона былых друзей и союзников. Одновременно Китай модернизирует армию, наращивает запасы ядерного вооружения и уже создал флот больше, чем американский. Причем все это не помешало китайцам богатеть, а экономике КНР — обогнать в прошлом году экономику США по паритету покупательной способности.С не меньшей тоской отмечено, что Россия сама решит, что делать с Украиной — включить ли ее в состав страны или согласиться на существование ее "обрубка". Гейтс напоминает своим читателям, что Россия — держатель крупнейшего в мире ядерного арсенала. И если преимущество в стратегических ядерных зарядах у нашей страны небольшое, то вот запас тактического ядерного оружия РФ превышает американский в десять раз.Соответственно, Россия остается "мощным противником" США и НАТО: "Продажи оружия, обеспечение безопасности стран и торговля углеводородами позволяют ему (Путину) развивать новые отношения в Африке, Азии, на Ближнем Востоке. Он продолжит всеми средствами сеять раздор между США и ЕС и подрывать американское влияние на Глобальном Юге. Воодушевленный партнерством с Си Цзиньпином, уверенный, что модернизированное ядерное оружие предотвратит военное нападение, Путин продолжит агрессивно бросать вызов США".Напомним к этому от себя, что расходы на СВО, восстановление новых регионов, преодоление санкций от "демократий", модернизация ядерного арсенала и даже бегство нескольких юных айтишников не помешали России в прошлом году стать пятой экономикой мира.Ну а что на это готов ответить Вашингтон? Из статьи экс-министра выходит, что там вообще нет рычагов воздействия на ситуацию. Гейтс с типично пенсионерским азартом несет по кочкам американские власти и предлагает срочно начать действовать. Например, метаться по всей планете и вербовать себе союзников: "Глобальная конкуренция с Россией и Китаем идет по всему миру, и США должны присутствовать в каждой его точке".Еще надо срочно понастроить кораблей и подлодок — в плане догнать и перегнать Китай. Вбухать еще больше денег в наращивание ядерных вооружений — да, в США перестают прятаться за ширмой "модернизации" и откровенно говорят о создании новых боезарядов, тем более что надежды на продление СНВ в 2026 году, учитывая нынешнюю политику Вашингтона, очень призрачны.Американцам это не понравится? Они устали от бессмысленной бойни в Афганистане и Ираке? Они предпочитают, чтобы государство вложилось не в ядерное оружие, а в удешевление лекарств и медуслуг? Ну так задурить им голову бесконечной пропагандой, вещать из каждого утюга, что их страна окружена врагами, что Путину и Си делать больше нечего — только воевать с американцами. Вот такие рецепты от экс-министра обороны.Казалось бы, у США куча проблем внутри страны — Гейтсу терять нечего, он пишет о них откровенно. Зачем обязательно изображать из себя сверхдержаву, все равно все уже поняли, что король голый? Займитесь собой уже наконец, разгребите свои авгиевы конюшни, предоставьте быть сверхдержавами России и Китаю, у них и опыт побольше.Но нет, сама мысль об этом приводит экс-министра обороны в ужас. Он пишет, что "только мировое лидерство США способно защитить мир, безопасность и благосостояние американцев". Но кто покушается на свободу и благосостояние американцев (не считая Налоговой службы США, разумеется)?Географическое положение и не последний ядерный арсенал надежно ограждают Штаты от военной агрессии. Ни Путину, ни Си Цзиньпину, ни какому другому мировому лидеру даром не нужна полномасштабная война с США.Вывод из статьи отставного министра один: в случае крупного проигрыша за рубежом в его стране грядут такие потрясения, что мало не покажется никому. Внутренняя война между штатами, бандами и отдельными гражданами действительно сможет порушить мир, безопасность и благосостояние американцев. Именно этим объясняются нотки паники в статье экс-министра.

https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html

https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230924/raskol-1898211384.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

сша

россия

китай

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сша, роберт гейтс, нато, евросоюз, владимир путин, россия, китай, си цзиньпин, аналитика