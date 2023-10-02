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СМИ раскрыли, какая страна чаще всех отказывала России в правовой помощи

СМИ раскрыли, какая страна чаще всех отказывала России в правовой помощи - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ раскрыли, какая страна чаще всех отказывала России в правовой помощи

После начала спецоперации на Украине Швейцария стала чаще других стран отказывать России в правой помощи, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Генпрокуратуру. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:06

2023-10-02T09:06

2023-10-02T09:06

швейцария

россия

украина

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине Швейцария стала чаще других стран отказывать России в правой помощи, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Генпрокуратуру.В статье указали, что с начала этого года по сентябрь иностранные государства отказали исполнять 32 запроса о правовой помощи, из них 28 отказов были по политическим мотивам.В Генпрокуратуре подчеркнули, что больше всего отказов было из Швейцарии: это было сделано 22 раза.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html

швейцария

россия

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швейцария, россия, украина, генеральная прокуратура рф, общество