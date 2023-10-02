Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 02.10.2023 (обновлено: 14:50 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты - РИА Новости, 02.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:41
2023-10-02T14:50
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ", - говорится в сообщении. Кроме того, ПВО сбила 45 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960028.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ", - говорится в сообщении.
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Клещеевкой
1 октября, 14:30
Кроме того, ПВО сбила 45 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Российские военные поразили узел связи и станцию постановки помех ВСУ
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала