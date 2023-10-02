https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты - РИА Новости, 02.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:41
2023-10-02T14:41
2023-10-02T14:50
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луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ", - говорится в сообщении. Кроме того, ПВО сбила 45 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты