https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты - РИА Новости, 02.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских дронов и две ракеты

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:41

2023-10-02T14:41

2023-10-02T14:50

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 45 украинских беспилотников, две оперативно-тактические ракеты и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ", - говорится в сообщении. Кроме того, ПВО сбила 45 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960028.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины