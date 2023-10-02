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Российские военные поразили узел связи и станцию постановки помех ВСУ
Российские военные поразили узел связи и станцию постановки помех ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные поразили узел связи и станцию постановки помех ВСУ
Российские военные в Запорожской области уничтожили украинскую станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав", сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:33
2023-10-02T14:33
2023-10-02T14:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили украинскую станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Российские военные поразили узел связи и станцию постановки помех ВСУ
Минобороны: российские военные поразили узел связи 66-й мехбригады ВСУ