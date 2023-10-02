https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:29
2023-10-02T14:29
2023-10-02T14:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и гаубицу Д-20, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и гаубицу Д-20, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки
в ДНР
.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
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