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Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 02.10.2023 (обновлено: 14:37 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:29
2023-10-02T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и гаубицу Д-20, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960028.html
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безопасность, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и гаубицу Д-20, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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