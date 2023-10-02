https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html

Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:29

2023-10-02T14:29

2023-10-02T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки отбили атаку противника у Приютного, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубицу М777 производства США и гаубицу Д-20, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960028.html

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константиновка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины