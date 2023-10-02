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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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14:27 02.10.2023 (обновлено: 14:32 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка."Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
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безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка.
"Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
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