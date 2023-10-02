https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:27

2023-10-02T14:27

2023-10-02T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

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украина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка."Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, украина