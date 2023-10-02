https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958407.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на краснолиманском направлении свыше 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка."Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении