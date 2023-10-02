https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899957920.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:27

2023-10-02T14:27

2023-10-02T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)