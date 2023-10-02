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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 02.10.2023 (обновлено: 14:40 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899957920.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении на сутки уничтожены около 30 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие около самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Военнослужащие около самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие около самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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