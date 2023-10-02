https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899957920.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:27
2023-10-02T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении на сутки уничтожены около 30 военных ВСУ