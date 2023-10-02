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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:25
2023-10-02T14:25
2023-10-02T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении
МО: ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении