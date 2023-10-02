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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 02.10.2023 (обновлено: 14:31 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899955796.html
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:25
2023-10-02T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны.
запорожская область
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении

МО: ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области.
"Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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