https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899955796.html

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и две БМП, включая американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП Bradley и три пикапа", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны.

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область