https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:24
2023-10-02T14:24
2023-10-02T14:31
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка."За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении