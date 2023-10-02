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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 02.10.2023 (обновлено: 14:31 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:24
2023-10-02T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
красногоровка
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка."За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
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безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Красногоровка
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка.
"За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Российские военные отразили атаку у Приютного на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:29
 
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