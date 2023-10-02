https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899954961.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:24

2023-10-02T14:24

2023-10-02T14:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка."За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html

киев

россия

украина

красногоровка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, красногоровка