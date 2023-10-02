Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей за месяц в поддержку участников СВО
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области. Архивное фото
МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости. Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает правительство региона.
"Колымчане собрали за месяц более 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО. Собранные средства пойдут на приобретение необходимой техники для магаданских бойцов, которые находятся в зоне СВО. Сбор проходил в Магадане, Омсукчанском и Северо-Эвенском округах. Также часть средств была собрана в ходе благотворительной акции "Чтобы ты победил", прошедшей во Владивостоке на Восточном Экономическом Форуме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на выставке "Улица Дальнего Востока" Магаданская область организовала интерактивную акцию помощи солдатам.
"Мы обязательно сделаем фото и видеоотчет. Уверен, что даже мельчайшая помощь, участие любого магаданца, любого жителя России - она ценна сегодня на фронте как никогда. Из таких мелочей должна складываться общая победа. Из тех "мелочей", которые каждый из нас вкладывает. Кто-то деньги, кто-то личное участие, а кто-то просто свое сердце", - цитирует правительство Магаданской области руководителя регионального отделения "Боевое братство" Эдуарда Козлова.