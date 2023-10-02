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Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
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11:02 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО
Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:02
2023-10-02T11:02
надежные люди
общество
магаданская область
боевое братство
украина
магадан
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МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости. Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает правительство региона. "Колымчане собрали за месяц более 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО. Собранные средства пойдут на приобретение необходимой техники для магаданских бойцов, которые находятся в зоне СВО. Сбор проходил в Магадане, Омсукчанском и Северо-Эвенском округах. Также часть средств была собрана в ходе благотворительной акции "Чтобы ты победил", прошедшей во Владивостоке на Восточном Экономическом Форуме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставке "Улица Дальнего Востока" Магаданская область организовала интерактивную акцию помощи солдатам. "Мы обязательно сделаем фото и видеоотчет. Уверен, что даже мельчайшая помощь, участие любого магаданца, любого жителя России - она ценна сегодня на фронте как никогда. Из таких мелочей должна складываться общая победа. Из тех "мелочей", которые каждый из нас вкладывает. Кто-то деньги, кто-то личное участие, а кто-то просто свое сердце", - цитирует правительство Магаданской области руководителя регионального отделения "Боевое братство" Эдуарда Козлова.
https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html
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общество, магаданская область, боевое братство, украина, магадан
Надежные люди, Общество, Магаданская область, Боевое братство, Украина, Магадан
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО

Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей за месяц в поддержку участников СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости. Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает правительство региона.
"Колымчане собрали за месяц более 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО. Собранные средства пойдут на приобретение необходимой техники для магаданских бойцов, которые находятся в зоне СВО. Сбор проходил в Магадане, Омсукчанском и Северо-Эвенском округах. Также часть средств была собрана в ходе благотворительной акции "Чтобы ты победил", прошедшей во Владивостоке на Восточном Экономическом Форуме", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на выставке "Улица Дальнего Востока" Магаданская область организовала интерактивную акцию помощи солдатам.
"Мы обязательно сделаем фото и видеоотчет. Уверен, что даже мельчайшая помощь, участие любого магаданца, любого жителя России - она ценна сегодня на фронте как никогда. Из таких мелочей должна складываться общая победа. Из тех "мелочей", которые каждый из нас вкладывает. Кто-то деньги, кто-то личное участие, а кто-то просто свое сердце", - цитирует правительство Магаданской области руководителя регионального отделения "Боевое братство" Эдуарда Козлова.
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Надежные людиОбществоМагаданская областьБоевое братствоУкраинаМагадан
 
 
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