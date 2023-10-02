https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html

Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО

Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023

Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО

Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:02

2023-10-02T11:02

2023-10-02T11:02

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магаданская область

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магадан

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МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости. Жители Магаданской области за последний месяц собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции на Украине, сообщает правительство региона. "Колымчане собрали за месяц более 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО. Собранные средства пойдут на приобретение необходимой техники для магаданских бойцов, которые находятся в зоне СВО. Сбор проходил в Магадане, Омсукчанском и Северо-Эвенском округах. Также часть средств была собрана в ходе благотворительной акции "Чтобы ты победил", прошедшей во Владивостоке на Восточном Экономическом Форуме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставке "Улица Дальнего Востока" Магаданская область организовала интерактивную акцию помощи солдатам. "Мы обязательно сделаем фото и видеоотчет. Уверен, что даже мельчайшая помощь, участие любого магаданца, любого жителя России - она ценна сегодня на фронте как никогда. Из таких мелочей должна складываться общая победа. Из тех "мелочей", которые каждый из нас вкладывает. Кто-то деньги, кто-то личное участие, а кто-то просто свое сердце", - цитирует правительство Магаданской области руководителя регионального отделения "Боевое братство" Эдуарда Козлова.

https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html

https://ria.ru/20230927/talismany-1898932535.html

магаданская область

украина

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, магаданская область, боевое братство, украина, магадан