https://ria.ru/20231002/sotspomoschonlayn-1900002927.html
Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн - РИА Новости, 02.10.2023
Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
Жители Московской области теперь могут оформить экстренную социальную помощь в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал госуслуг, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:38
2023-10-02T16:38
2023-10-02T16:38
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить экстренную социальную помощь в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Еще одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную социальную помощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что получение экстренной помощи жителями возможно в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей для одиноко проживающих людей. В случае кризисных ситуаций с повреждением или утратой жилья или имущества, размер выплат доходит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам. Получение такой помощи возможно раз в год. Подать заявление и узнать подробнее об услуге можно на подмосковном портале госуслуг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить экстренную социальную помощь в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"Еще одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную социальную помощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет", - сказала министр социального развития Московской области
Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что получение экстренной помощи жителями возможно в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей для одиноко проживающих людей.
В случае кризисных ситуаций с повреждением или утратой жилья или имущества, размер выплат доходит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам. Получение такой помощи возможно раз в год. Подать заявление и узнать подробнее об услуге можно на подмосковном портале госуслуг.
Власти Подмосковья оказали 72 тыс. жителей экстренную социальную помощь