https://ria.ru/20231002/sotspomoschonlayn-1900002927.html

Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн

Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн - РИА Новости, 02.10.2023

Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн

Жители Московской области теперь могут оформить экстренную социальную помощь в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал госуслуг, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:38

2023-10-02T16:38

2023-10-02T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить экстренную социальную помощь в онлайн-формате, это можно сделать через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "Еще одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную социальную помощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что получение экстренной помощи жителями возможно в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей для одиноко проживающих людей. В случае кризисных ситуаций с повреждением или утратой жилья или имущества, размер выплат доходит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам. Получение такой помощи возможно раз в год. Подать заявление и узнать подробнее об услуге можно на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230807/sotspomosch-1888660947.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье