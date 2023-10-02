https://ria.ru/20231002/sotrudnichestvo-1900041195.html

Россия и Куба вскоре подпишут программу сотрудничества до 2030 года

Россия и Куба вскоре подпишут программу сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 02.10.2023

Россия и Куба вскоре подпишут программу сотрудничества до 2030 года

Россия и Куба вскоре подпишут торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество до 2030 года, программа уже проработана с кубинской стороной, рассказал... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:43

2023-10-02T18:43

2023-10-02T18:43

куба

россия

москва

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия и Куба вскоре подпишут торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество до 2030 года, программа уже проработана с кубинской стороной, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с председателем национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом “В скором времени по поручению председателя правительства Михаила Мишустина будет подписана Программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на период до 2030 года. Перед этим она была проработана с кубинской стороной. От имени правительства РФ документ подпишет Дмитрий Чернышенко”, - заявил Чернышенко. Он добавил, что подписание документа позволит расширить масштаб двустороннего сотрудничества, а важнейшее условие для эффективной совместной работы - заключение контрактов с российскими компаниями и успешный запуск проектов, предусмотренных двусторонней инвестиционной инициативой, в частности, в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, производства тростникового сахара, туризма и гостиничного бизнеса, солнечной энергетики. Кубинский представитель со своей стороны отметил продуктивность двусторонних переговоров на всех уровнях: Россия и Куба разработали и подписали рамочное межправительственное соглашение о поощрении участия российских инвесторов в проектах на Кубе. На встрече стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, работу межправительственной российско-кубинской комиссии, а также гуманитарные вопросы. Вице-премьер предложил провести 21-е заседание межправкомиссии во второй половине февраля будущего года в Москве на полях Международной выставки-форума “Россия”.

https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899629681.html

https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897854095.html

куба

россия

москва

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куба, россия, москва, дмитрий чернышенко, михаил мишустин