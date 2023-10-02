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Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками" - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 02.10.2023 (обновлено: 14:08 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/solntsepek-1899935595.html
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками" - РИА Новости, 02.10.2023
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы и техники украинских войск огнемётными системами "Солнцепёк". РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:30
2023-10-02T14:08
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы и техники украинских войск огнемётными системами "Солнцепёк". На кадрах показана работа расчетов тяжелых огнемётных систем "Солнцепёк" ночью в лесистой местности. Момент поражения цели и взрывы снял беспилотник.
россия
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РИА Новости
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ системами "Солнцепек"
Минобороны показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ системами "Солнцепек".
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"

Минобороны показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ "Солнцепеками"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы и техники украинских войск огнемётными системами "Солнцепёк".
На кадрах показана работа расчетов тяжелых огнемётных систем "Солнцепёк" ночью в лесистой местности. Момент поражения цели и взрывы снял беспилотник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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