https://ria.ru/20231002/solntsepek-1899935595.html
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками" - РИА Новости, 02.10.2023
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы и техники украинских войск огнемётными системами "Солнцепёк". РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:30
2023-10-02T13:30
2023-10-02T14:08
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы и техники украинских войск огнемётными системами "Солнцепёк". На кадрах показана работа расчетов тяжелых огнемётных систем "Солнцепёк" ночью в лесистой местности. Момент поражения цели и взрывы снял беспилотник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ системами "Солнцепек"
Минобороны показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ системами "Солнцепек".
2023-10-02T13:30
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Минобороны показало видео уничтожения живой силы и техники ВСУ "Солнцепеками"