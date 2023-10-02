https://ria.ru/20231002/sokrascheniya-1899817645.html

Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников

Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников

РЖД не планируют сокращения сотрудников и начинают немного ощущать дефицит кадров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:45

2023-10-02T02:45

2023-10-02T02:45

ржд

олег белозеров

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД не планируют сокращения сотрудников и начинают немного ощущать дефицит кадров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "О сокращениях не думаем. И сокращениями ради сокращений не занимаемся. Мы должны в полном объеме выполнить перевозки. Для этого нам нужен определенный штат людей с определенными навыками", - сказал Белозеров. По его словам, РЖД улучшают управленческие системы, создают более комфортные условия, автоматизируют часть процессов, повышают производительность труда. В связи с этим, продолжил Белозеров, меняются и уточняются требования к квалификации персонала, изменяется потребность в отдельных профессиях. "Кого-то переобучаем, кого-то перенаправляем на другие участки работы. Все наши действия направлены именно на совершенствование работы внутри компании", - пояснил он. Глава РЖД также ответил на вопросы, видят ли РЖД дефицит кадров и как с ним борются. "Начинаем потихоньку ощущать. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы к нам приходила молодежь, и приходила навсегда, чтобы воспринимала РЖД как место, где можно и нужно работать всю жизнь, совершенствоваться и развиваться", - рассказал он. Он добавил, что компания постоянно отслеживает уровень зарплат в регионах по различным специальностям и старается выставлять конкурентный уровень.

https://ria.ru/20231002/roboty-1899817504.html

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ржд, олег белозеров