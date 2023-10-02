Рейтинг@Mail.ru
Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sokrascheniya-1899817645.html
Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников
Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников
РЖД не планируют сокращения сотрудников и начинают немного ощущать дефицит кадров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:45
2023-10-02T02:45
ржд
олег белозеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807278834_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b42a67c8819f4adac30054bfa8330aac.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД не планируют сокращения сотрудников и начинают немного ощущать дефицит кадров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "О сокращениях не думаем. И сокращениями ради сокращений не занимаемся. Мы должны в полном объеме выполнить перевозки. Для этого нам нужен определенный штат людей с определенными навыками", - сказал Белозеров. По его словам, РЖД улучшают управленческие системы, создают более комфортные условия, автоматизируют часть процессов, повышают производительность труда. В связи с этим, продолжил Белозеров, меняются и уточняются требования к квалификации персонала, изменяется потребность в отдельных профессиях. "Кого-то переобучаем, кого-то перенаправляем на другие участки работы. Все наши действия направлены именно на совершенствование работы внутри компании", - пояснил он. Глава РЖД также ответил на вопросы, видят ли РЖД дефицит кадров и как с ним борются. "Начинаем потихоньку ощущать. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы к нам приходила молодежь, и приходила навсегда, чтобы воспринимала РЖД как место, где можно и нужно работать всю жизнь, совершенствоваться и развиваться", - рассказал он. Он добавил, что компания постоянно отслеживает уровень зарплат в регионах по различным специальностям и старается выставлять конкурентный уровень.
https://ria.ru/20231002/roboty-1899817504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807278834_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1501efa9bb9b01cb890c0e6e2d35593a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, олег белозеров
РЖД, Олег Белозеров
Глава РЖД исключил планы по сокращению сотрудников

Белозеров: РЖД не планируют сокращения и начинают ощущать дефицит кадров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПроводник поезда "Москва - Адлер"
Проводник поезда Москва - Адлер - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Проводник поезда "Москва - Адлер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД не планируют сокращения сотрудников и начинают немного ощущать дефицит кадров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
«
"О сокращениях не думаем. И сокращениями ради сокращений не занимаемся. Мы должны в полном объеме выполнить перевозки. Для этого нам нужен определенный штат людей с определенными навыками", - сказал Белозеров.
По его словам, РЖД улучшают управленческие системы, создают более комфортные условия, автоматизируют часть процессов, повышают производительность труда. В связи с этим, продолжил Белозеров, меняются и уточняются требования к квалификации персонала, изменяется потребность в отдельных профессиях. "Кого-то переобучаем, кого-то перенаправляем на другие участки работы. Все наши действия направлены именно на совершенствование работы внутри компании", - пояснил он.
Глава РЖД также ответил на вопросы, видят ли РЖД дефицит кадров и как с ним борются. "Начинаем потихоньку ощущать. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы к нам приходила молодежь, и приходила навсегда, чтобы воспринимала РЖД как место, где можно и нужно работать всю жизнь, совершенствоваться и развиваться", - рассказал он.
Он добавил, что компания постоянно отслеживает уровень зарплат в регионах по различным специальностям и старается выставлять конкурентный уровень.
Проводница в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Глава РЖД ответил на вопрос о замене проводников роботами
Вчера, 02:33
 
РЖДОлег Белозеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала