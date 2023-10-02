https://ria.ru/20231002/slovakiya-1900012472.html

На формирование правительства Словакии у Фицо есть 14 дней, пишут СМИ

На формирование правительства Словакии у Фицо есть 14 дней, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

На формирование правительства Словакии у Фицо есть 14 дней, пишут СМИ

На формирование правительства Словакии у главы победившей на выборах партии Smer Роберта Фицо есть 14 дней, он пообещал приложить все усилия для этого, пишет... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:14

2023-10-02T17:14

2023-10-02T17:14

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зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. На формирование правительства Словакии у главы победившей на выборах партии Smer Роберта Фицо есть 14 дней, он пообещал приложить все усилия для этого, пишет издание dennikn.sk. Парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины. Политик уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Президент Зузана Чапутова в понедельник наделила Фицо полномочиями сформировать кабмин. "Президент дала Роберту Фицо 14 дней на формирование правительства. Покидая президентский дворец, политик сказал, что это будет непросто, но он приложит все усилия для этого", - говорится в сообщении издания. Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. На данный момент у Фицо 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции, потребуется еще одна партия. Наиболее вероятным и возможным третьим партнером по коалиции эксперты считают консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи полагают, что сейчас как раз от Пеллегрини зависит, получится ли у Фицо собрать коалицию. Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у Фицо практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее, союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобится для полноценной коалиции как минимум еще две партии. Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив коалиции может занять у партий около двух недель. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, тогда не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899999394.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899988521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, петер пеллегрини, зузана чапутова