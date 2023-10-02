https://ria.ru/20231002/slovakiya-1900010408.html

МИД Словакии вызвал представителя российской дипмиссии

МИД Словакии вызвал представителя российской дипмиссии - РИА Новости, 02.10.2023

МИД Словакии вызвал представителя российской дипмиссии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя российского посольства из-за заявления разведки РФ о влиянии на выборы в словацкий парламент,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:06

2023-10-02T17:06

2023-10-02T18:36

словакия

россия

в мире

сергей нарышкин

джо байден

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя российского посольства из-за заявления разведки РФ о влиянии на выборы в словацкий парламент, сообщили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве республики.В преддверии парламентских выборов в Словакии Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что "в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам"."Министерство иностранных дел Словакии в понедельник вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которое он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии", - сообщили в ведомстве.Внешнеполитическое ведомство Словакии выразило решительный протест против заявления российской разведки, которое ставит под сомнение демократическое проведение выборов в стране."Такое намеренное распространение дезинформации рассматриваем как недопустимое вмешательство России в избирательный процесс в Словакии", - заявили в МИД.В ведомстве заявили, что "такие действия" подрывают отношения между странами и не соответствуют стандартам международной политики.Ранее в посольстве РФ в Словакии решительно отвергли надуманные обвинения о якобы вмешательстве РФ в словацкий электоральный процесс.

https://ria.ru/20230824/pomosch-1891905600.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899988521.html

словакия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

словакия, россия, в мире, сергей нарышкин, джо байден, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)