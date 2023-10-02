https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899999394.html

Партия экс-премьера Словакии получила разрешение сформировать кабмин

Партия экс-премьера Словакии получила разрешение сформировать кабмин - РИА Новости, 02.10.2023

Партия экс-премьера Словакии получила разрешение сформировать кабмин

Президент Словакии Зузана Чапутова формально наделила лидера победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Smer, экс-премьера Роберта Фицо правом... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:27

2023-10-02T16:27

2023-10-02T17:36

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БРАТИСЛАВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова формально наделила лидера победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Smer, экс-премьера Роберта Фицо правом сформировать кабинет министров, сообщило издание teraz.sk."Президент Зузана Чапутова в понедельник наделила Роберта Фицо полномочиями сформировать правительство", — говорится в публикации.Выборы в Словакии состоялись 30 сентября. Партия Smer победила, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства.Для формирования кабмина Smer необходимо заручиться поддержкой не менее 76 депутатов из 150. На это дается 14 дней. В результате выборов партия получила 42 места, ей предстоит найти союзников по коалиции. Среди очевидных вариантов называется союз с социал-демократической партией Hlas, возглавляемой другим бывшим премьер-министром Петером Пеллегрини, который вдобавок раньше был членом Smer. У Hlas в парламенте 27 кресел, чего не хватит для создания коалиции. Наиболее вероятным третьим партнером эксперты считают консервативную партию SNS, получившую на последних выборах десять мест. Местные политологи считают, что сейчас решение Пеллегрини определит, получится ли у Фицо сформировать коалицию.Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko — ей досталось 32 места. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы помешать планам Фицо. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у лидера Smer практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобятся для полноценной коалиции как минимум еще две партии.Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив объединения может занять у партий около двух недель.Политологи не исключают, что политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства. Тогда не исключено проведение новых выборов в течение нескольких месяцев.Роберт Фицо ранее выступал против военной поддержки Украины. Бывший премьер неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899988521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

словакия, в мире, украина, россия, петер пеллегрини, роберт фицо, зузана чапутова, нато