https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899988521.html

Глава Словакии прокомментировала парламентские выборы в республике

Глава Словакии прокомментировала парламентские выборы в республике - РИА Новости, 02.10.2023

Глава Словакии прокомментировала парламентские выборы в республике

Парламентские выборы в Словакии были демократическими и законными, заявила в понедельник президент республики Зузана Чапутова. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:51

2023-10-02T15:51

2023-10-02T15:51

в мире

словакия

украина

роберт фицо

зузана чапутова

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Парламентские выборы в Словакии были демократическими и законными, заявила в понедельник президент республики Зузана Чапутова. Парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо, выступающий против военной поддержки Украины. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Это были демократические и законные выборы. Я рада, что этот факт сегодня никто не ставит под сомнение", - сказала Чапутова в своем заявлении, трансляция которого велась по местному телевидению. Она подтвердила, что сегодня планирует наделить полномочиями сформировать правительство главу победившей партии Фицо. Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. На данный момент у Фицо 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции, потребуется еще одна партия. Наиболее вероятным и возможным третьим партнером по коалиции эксперты считают консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи полагают, что сейчас как раз от Пеллегрини зависит, получится ли у Фицо собрать коалицию. Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у Фицо практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее, союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобится для полноценной коалиции как минимум еще две партии. Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив коалиции может занять у партий около двух недель. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, тогда не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899907953.html

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, зузана чапутова, петер пеллегрини