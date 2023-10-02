https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия

Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия - РИА Новости, 02.10.2023

Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия

Выборы в Словакии завершились ожидаемой победой пророссийской партии Smer. В Евросоюзе неохотно признали поражение, но надеются нейтрализовать противников на... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:47

2023-10-02T13:47

2023-10-02T14:00

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Выборы в Словакии завершились ожидаемой победой пророссийской партии Smer. В Евросоюзе неохотно признали поражение, но надеются нейтрализовать противников на этапе формирования правительства. Смогут ли русофилы взять власть в Братиславе — в материале РИА Новости.Неуверенная победаПартию бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer) поддержали 23% избирателей. Результат правившей до сих пор "Прогрессивной Словакии" — 17,96%, тройку лидеров замыкает "Голос — социальная демократия" с 14,7%.Кроме того, в парламент прошли правоцентристская коалиция "Обычные люди и друзья" (8,89%), консервативное Христианско-демократическое движение (6,82), либеральная и одновременно евроскептическая "Свобода и солидарность" (6,32), а также Словацкая национальная партия (5,62), которая выступает за защиту традиционных христианских ценностей и идентичности словаков.Хотя партия Фицо считается левой, судя по риторике ее представителей, скорее всего, она постарается сформировать коалицию с националистами и евроскептиками, а не с "Голосом". С другой стороны, в прошлом две социалистические партии были в одной организации, поэтому нельзя исключать, что они снова смогут найти общий язык.Фицо уже нагнал страха на коллективный Запад. "Лучше десять лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет", — заявил он. К тому же, по его словам, Словакия отдала Украине так много оружия, что ничего не осталось.Более того, Фицо обвиняет киевский режим в неонацизме и считает, что Москва была вынуждена начать спецоперацию. При этом он постоянно подчеркивает, что проблемы Словакии серьезнее украинских и ими надо заниматься в первую очередь.Реакция ЗападаЗампред Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в ЕС с уважением приняли итоги выборов в Словакии. Но указала на "беспрецедентную дезинформацию" в отношении "Прогрессивной Словакии". По ее мнению, в этом виновата в том числе ультраправая пропаганда.Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa осудил желание Фицо прекратить поставки вооружений на Украину и напомнил, что такие решения в Евросоюзе должны приниматься совместно.По-настоящему в ЕС Фицо поздравил только Виктор Орбан. "Угадайте, кто вернулся!" — воскликнул премьер-министр Венгрии. И добавил: победа Smer неоспорима, и он с нетерпением ждет возможности поработать со словацким патриотом.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что выборы были, бесспорно, демократическими, выразил уверенность в углублении словацко-венгерского сотрудничества. И подчеркнул, что Будапешт разделяет взгляды Фицо на Украину.Задел на будущееСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко не исключает, что Фицо поступится некоторыми своими обещаниями ради формирования правительства. "Нужно коалиционное соглашение. В его рамках Smer вряд ли получит контроль над МИД и Минобороны. Скорее всего, Фицо сосредоточится на внутренних проблемах — избиратели ожидают, что он выведет страну из кризиса", — полагает эксперт.Победа Smer — это хороший результат для Фицо и неплохой для Москвы, считает доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев. Однако это вовсе не означает, что к власти придут пророссийские силы."Фицо трудно сформировать правительство. Его самый естественный партнер — русофилы из Словацкой национальной партии. Но с ней никто не хочет иметь дело, а на двоих правящую коалицию не собрать. Можно попробовать объединиться с консерваторами из Христианского демократического движения и "Голосом". Но ХДД полностью поддерживает Украину и выступает с антироссийских позиций. Если даже Фицо уговорит ХДД за счет отказа от поста премьера и согласия предоставить территорию Словакии для транзита оружия в Киев, такая коалиция проживет недолго", — рассуждает эксперт.По его мнению, у оппонентов Фицо больше шансов на формирование правительства. У них тоже есть разногласия, но не такие непреодолимые. "Прогрессивная Словакия, "Голос", "Обычные люди" и ХДД вместе дадут почти 90 мест из 150. Это все проевропейские силы", — уточняет Трухачев.Нынешние выборы продемонстрировали, что Словакия — не пророссийская страна, но и не противник Москвы, заключает политолог. Братислава не кинется в объятия России, однако со словаками можно и нужно работать, чтобы русофилов становилось больше.

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

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в мире, роберт фицо, словакия, украина, киев, виктор орбан, вера юрова, нато, "голос", евросоюз, политика