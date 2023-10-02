https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899907953.html

Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо

Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо - РИА Новости, 02.10.2023

Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах крупную оппозиционную партию Smer,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:20

в мире

словакия

украина

роберт фицо

зузана чапутова

петер пеллегрини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах крупную оппозиционную партию Smer, сообщило словацкое издание dennikn.sk. Социал-демократическую Smer возглавляет экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Президент сегодня в 14.00 (15.00 мск) сделает заявление по результатам выборов, через час после этого она встретится с Робертом Фицо", - пишет издание. Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. На данный момент у Фицо 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции, потребуется еще одна партия. Наиболее вероятным и возможным третьим партнером по коалиции эксперты считают консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи полагают, что сейчас как раз от Пеллегрини зависит, получится ли у Фицо собрать коалицию. Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у Фицо практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее, союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобится для полноценной коалиции как минимум еще две партии. Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив коалиции может занять у партий около двух недель. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, тогда не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899762821.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, зузана чапутова, петер пеллегрини