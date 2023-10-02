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Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо - РИА Новости, 02.10.2023
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12:20 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899907953.html
Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо
Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо - РИА Новости, 02.10.2023
Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах крупную оппозиционную партию Smer,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:20
2023-10-02T12:20
в мире
словакия
украина
роберт фицо
зузана чапутова
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах крупную оппозиционную партию Smer, сообщило словацкое издание dennikn.sk. Социал-демократическую Smer возглавляет экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин. "Президент сегодня в 14.00 (15.00 мск) сделает заявление по результатам выборов, через час после этого она встретится с Робертом Фицо", - пишет издание. Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. На данный момент у Фицо 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции, потребуется еще одна партия. Наиболее вероятным и возможным третьим партнером по коалиции эксперты считают консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи полагают, что сейчас как раз от Пеллегрини зависит, получится ли у Фицо собрать коалицию. Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у Фицо практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее, союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобится для полноценной коалиции как минимум еще две партии. Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив коалиции может занять у партий около двух недель. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, тогда не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, зузана чапутова, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Петер Пеллегрини
Президент Словакии Чапутова встретится с Робертом Фицо

Президент Словакии встретится с главой победившей на выборах партии Smer Фицо

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник встретится с Робертом Фицо, который возглавляет победившую на выборах крупную оппозиционную партию Smer, сообщило словацкое издание dennikn.sk.
Социал-демократическую Smer возглавляет экс-премьер Словакии Фицо, выступающий против военной поддержки Украины. Партия победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Чапутова планировала в понедельник наделить партию Smer полномочиями сформировать кабмин.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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"Президент сегодня в 14.00 (15.00 мск) сделает заявление по результатам выборов, через час после этого она встретится с Робертом Фицо", - пишет издание.
Для формирования правительства партии Smer также необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. На данный момент у Фицо 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватит для создания полноценной коалиции, потребуется еще одна партия. Наиболее вероятным и возможным третьим партнером по коалиции эксперты считают консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи полагают, что сейчас как раз от Пеллегрини зависит, получится ли у Фицо собрать коалицию.
Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, уже заявил, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если у Progresivne Slovensko получится перетянуть на свою сторону партию Hlas во главе с Пеллегрини, то у Фицо практически не будет шансов сформировать кабинет министров. Тем не менее, союзу Progresivne Slovensko и Hlas также понадобится для полноценной коалиции как минимум еще две партии.
Фицо на следующий день после выборов в парламент попросил общественность набраться терпения и заявил, что обсуждение программ и перспектив коалиции может занять у партий около двух недель.
По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда политикам не удастся договориться и ни одна из партий не получит большинства в парламенте, тогда не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
Председатель Smer Роберт Фицо (в центре) на пресс-конференции в штаб-квартире партии после досрочных парламентских выборов в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах
1 октября, 15:45
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоЗузана ЧапутоваПетер Пеллегрини
 
 
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