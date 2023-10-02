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На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ

На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ

Власти Амстердама готовятся с 8 декабря ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, пишет портал NL Times. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:45

2023-10-02T15:45

2023-10-02T15:45

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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Власти Амстердама готовятся с 8 декабря ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, пишет портал NL Times. Сообщается, что новое правило об ограничении скоростного режима в Амстердаме вступит в силу 8 декабря, однако уже с этого понедельника город начал установку почти 5 тысяч новых скоростных знаков, регулировку 170 светофоров и корректировку дорожной разметки. На новых дорожных знаках будет указано, что изменения вступят в силу с 8 декабря. Ожидается, что новый скоростной режим коснется более 80% дорог в Амстердаме. Муниципалитет города рассчитывает таким образом сделать движение в столице более безопасным и тихим, а также снизить количество дорожных происшествий на 20-30%. Отмечается, что в определенных местах скорость будет ограничена до 30 км/ч и для общественного транспорта. При этом автобусы и трамваи, которые ездят по отдельно выделенной дороге, по-прежнему смогут передвигаться со скоростью в 50 км/ч.

https://ria.ru/20230830/chekhiya-1893170438.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, амстердам, нидерланды