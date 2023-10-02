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На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ
На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ
Власти Амстердама готовятся с 8 декабря ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, пишет портал NL Times. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:45
2023-10-02T15:45
2023-10-02T15:45
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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Власти Амстердама готовятся с 8 декабря ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, пишет портал NL Times. Сообщается, что новое правило об ограничении скоростного режима в Амстердаме вступит в силу 8 декабря, однако уже с этого понедельника город начал установку почти 5 тысяч новых скоростных знаков, регулировку 170 светофоров и корректировку дорожной разметки. На новых дорожных знаках будет указано, что изменения вступят в силу с 8 декабря. Ожидается, что новый скоростной режим коснется более 80% дорог в Амстердаме. Муниципалитет города рассчитывает таким образом сделать движение в столице более безопасным и тихим, а также снизить количество дорожных происшествий на 20-30%. Отмечается, что в определенных местах скорость будет ограничена до 30 км/ч и для общественного транспорта. При этом автобусы и трамваи, которые ездят по отдельно выделенной дороге, по-прежнему смогут передвигаться со скоростью в 50 км/ч.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, амстердам, нидерланды
В мире, Авто, Амстердам, Нидерланды
На дорогах в Амстердаме ограничат скоростной режим, пишут СМИ
NL Times: в Амстердаме с 8 декабря ограничат скорость автомобилей до 30 км/ч
ГААГА, 2 окт - РИА Новости.
Власти Амстердама готовятся с 8 декабря ограничить скоростной режим в городе для автомобилей до 30 километров в час, пишет портал NL Times
.
Сообщается, что новое правило об ограничении скоростного режима в Амстердаме вступит в силу 8 декабря, однако уже с этого понедельника город начал установку почти 5 тысяч новых скоростных знаков, регулировку 170 светофоров и корректировку дорожной разметки.
На новых дорожных знаках будет указано, что изменения вступят в силу с 8 декабря. Ожидается, что новый скоростной режим коснется более 80% дорог в Амстердаме. Муниципалитет города рассчитывает таким образом сделать движение в столице более безопасным и тихим, а также снизить количество дорожных происшествий на 20-30%.
Отмечается, что в определенных местах скорость будет ограничена до 30 км/ч и для общественного транспорта. При этом автобусы и трамваи, которые ездят по отдельно выделенной дороге, по-прежнему смогут передвигаться со скоростью в 50 км/ч.
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