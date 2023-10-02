https://ria.ru/20231002/siriya-1899827733.html
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии
Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:10
2023-10-02T08:10
2023-10-02T08:12
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах."Односторонние санкции причиняют большие страдания и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Я бы сказал, что санкции затронули каждый сектор в Сирии и затрагивают каждого гражданина - причем не только внутри страны, но и за ее пределами. В какой-нибудь третьей стране, например, если вы сириец, то вам сложно открыть банковские счета. Это одно из последствий санкций", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.По словам замглавы МИД арабской страны, сегодня Сирия тесно координирует свои шаги с государствами-единомышленниками, которые также пострадали от односторонних рестрикций. В качестве примера ас-Саббах упомянул Кубу, которая, "как известно, десятилетиями находится под гнетом американского эмбарго"."Я считаю, что это незаконно. Это бесчеловечно и аморально. Мы все обязаны призвать к немедленной и безоговорочной отмене санкций. Все, что они утверждают относительно отсутствия влияния санкций на положение в гуманитарной сфере, является ложным и необоснованным", - подчеркнул собеседник агентства.Сирия неоднократно в контактах с западными странами ставила вопрос о том, почему под рестрикции попадают расположенные на ее территории гражданские объекты, включая детские больницы, добавляет замминистра. По его мнению, санкционные "атаки" на такие учреждения являются, по сути, атаками "против сирийского народа и человечности"."Мы продолжим делать больше на этом направлении... Китай, Россия и другие страны являются ключевыми игроками в данном вопросе, мы продолжим работу с ними", - заключил он.
https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html
https://ria.ru/20231002/siriya-1899818195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), нью-йорк (город), оон
В мире, Сирия, Дамаск (город), Нью-Йорк (город), ООН
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии
Замглавы МИД Сирии: санкции против Дамаска затронули каждый сектор экономики
ООН, 2 окт - РИА Новости. Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
"Односторонние санкции причиняют большие страдания и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Я бы сказал, что санкции затронули каждый сектор в Сирии и затрагивают каждого гражданина - причем не только внутри страны, но и за ее пределами. В какой-нибудь третьей стране, например, если вы сириец, то вам сложно открыть банковские счета. Это одно из последствий санкций", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке
недели высокого уровня ГА ООН
.
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По словам замглавы МИД арабской страны, сегодня Сирия тесно координирует свои шаги с государствами-единомышленниками, которые также пострадали от односторонних рестрикций. В качестве примера ас-Саббах упомянул Кубу
, которая, "как известно, десятилетиями находится под гнетом американского эмбарго".
"Я считаю, что это незаконно. Это бесчеловечно и аморально. Мы все обязаны призвать к немедленной и безоговорочной отмене санкций. Все, что они утверждают относительно отсутствия влияния санкций на положение в гуманитарной сфере, является ложным и необоснованным", - подчеркнул собеседник агентства.
Сирия неоднократно в контактах с западными странами ставила вопрос о том, почему под рестрикции попадают расположенные на ее территории гражданские объекты, включая детские больницы, добавляет замминистра. По его мнению, санкционные "атаки" на такие учреждения являются, по сути, атаками "против сирийского народа и человечности".
"Мы продолжим делать больше на этом направлении... Китай
, Россия
и другие страны являются ключевыми игроками в данном вопросе, мы продолжим работу с ними", - заключил он.
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