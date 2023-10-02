Рейтинг@Mail.ru
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 02.10.2023 (обновлено: 08:12 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/siriya-1899827733.html
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии
Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:10
2023-10-02T08:12
в мире
сирия
дамаск (город)
нью-йорк (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg
ООН, 2 окт - РИА Новости. Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах."Односторонние санкции причиняют большие страдания и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Я бы сказал, что санкции затронули каждый сектор в Сирии и затрагивают каждого гражданина - причем не только внутри страны, но и за ее пределами. В какой-нибудь третьей стране, например, если вы сириец, то вам сложно открыть банковские счета. Это одно из последствий санкций", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.По словам замглавы МИД арабской страны, сегодня Сирия тесно координирует свои шаги с государствами-единомышленниками, которые также пострадали от односторонних рестрикций. В качестве примера ас-Саббах упомянул Кубу, которая, "как известно, десятилетиями находится под гнетом американского эмбарго"."Я считаю, что это незаконно. Это бесчеловечно и аморально. Мы все обязаны призвать к немедленной и безоговорочной отмене санкций. Все, что они утверждают относительно отсутствия влияния санкций на положение в гуманитарной сфере, является ложным и необоснованным", - подчеркнул собеседник агентства.Сирия неоднократно в контактах с западными странами ставила вопрос о том, почему под рестрикции попадают расположенные на ее территории гражданские объекты, включая детские больницы, добавляет замминистра. По его мнению, санкционные "атаки" на такие учреждения являются, по сути, атаками "против сирийского народа и человечности"."Мы продолжим делать больше на этом направлении... Китай, Россия и другие страны являются ключевыми игроками в данном вопросе, мы продолжим работу с ними", - заключил он.
https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html
https://ria.ru/20231002/siriya-1899818195.html
сирия
дамаск (город)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_df15af38c87c32df792b84a5e676ddf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), нью-йорк (город), оон
В мире, Сирия, Дамаск (город), Нью-Йорк (город), ООН
Санкции против Дамаска незаконны и аморальны, заявил замглавы МИД Сирии

Замглавы МИД Сирии: санкции против Дамаска затронули каждый сектор экономики

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 окт - РИА Новости. Санкции против Сирии незаконны и аморальны, официальный Дамаск призывает к их немедленной отмене, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
"Односторонние санкции причиняют большие страдания и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Я бы сказал, что санкции затронули каждый сектор в Сирии и затрагивают каждого гражданина - причем не только внутри страны, но и за ее пределами. В какой-нибудь третьей стране, например, если вы сириец, то вам сложно открыть банковские счета. Это одно из последствий санкций", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии
Вчера, 08:08
По словам замглавы МИД арабской страны, сегодня Сирия тесно координирует свои шаги с государствами-единомышленниками, которые также пострадали от односторонних рестрикций. В качестве примера ас-Саббах упомянул Кубу, которая, "как известно, десятилетиями находится под гнетом американского эмбарго".
"Я считаю, что это незаконно. Это бесчеловечно и аморально. Мы все обязаны призвать к немедленной и безоговорочной отмене санкций. Все, что они утверждают относительно отсутствия влияния санкций на положение в гуманитарной сфере, является ложным и необоснованным", - подчеркнул собеседник агентства.
Сирия неоднократно в контактах с западными странами ставила вопрос о том, почему под рестрикции попадают расположенные на ее территории гражданские объекты, включая детские больницы, добавляет замминистра. По его мнению, санкционные "атаки" на такие учреждения являются, по сути, атаками "против сирийского народа и человечности".
"Мы продолжим делать больше на этом направлении... Китай, Россия и другие страны являются ключевыми игроками в данном вопросе, мы продолжим работу с ними", - заключил он.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными
Вчера, 03:05
 
В миреСирияДамаск (город)Нью-Йорк (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала