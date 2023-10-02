https://ria.ru/20231002/siriya-1899818195.html

В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными

В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными - РИА Новости, 02.10.2023

В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными

Отношения между Сирией и Россией носят отличный характер, а уровень кооперации между двумя странами высок на всех уровнях и в различных областях, заявил в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T03:05

2023-10-02T03:05

2023-10-02T03:05

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россия

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оон

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ООН, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Сирией и Россией носят отличный характер, а уровень кооперации между двумя странами высок на всех уровнях и в различных областях, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Отношения у нас отличные, а уровень сотрудничества очень высок на различных уровнях и в разных сферах", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Он рассказал, что его делегация проводила интенсивные контакты на полях Генассамблеи с российскими дипломатами, обсуждая с ними в том числе гуманитарные аспекты сирийского кризиса. "Мы очень тесно и интенсивно сотрудничали, особенно в части продления мандата согласно резолюции 2672 СБ ООН. Вместе мы приложили очень большие усилия для внесения улучшений и поправок в этот текст, чтобы сделать его более приемлемым для разрешения текущей ситуации", - сообщил высокопоставленный сирийский дипломат.

https://ria.ru/20230928/siriya-1899313739.html

сирия

россия

нью-йорк (город)

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в мире, сирия, россия, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон