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В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными - РИА Новости, 02.10.2023
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03:05 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/siriya-1899818195.html
В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными
В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными - РИА Новости, 02.10.2023
В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными
Отношения между Сирией и Россией носят отличный характер, а уровень кооперации между двумя странами высок на всех уровнях и в различных областях, заявил в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:05
2023-10-02T03:05
в мире
сирия
россия
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оон
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Сирией и Россией носят отличный характер, а уровень кооперации между двумя странами высок на всех уровнях и в различных областях, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. "Отношения у нас отличные, а уровень сотрудничества очень высок на различных уровнях и в разных сферах", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Он рассказал, что его делегация проводила интенсивные контакты на полях Генассамблеи с российскими дипломатами, обсуждая с ними в том числе гуманитарные аспекты сирийского кризиса. "Мы очень тесно и интенсивно сотрудничали, особенно в части продления мандата согласно резолюции 2672 СБ ООН. Вместе мы приложили очень большие усилия для внесения улучшений и поправок в этот текст, чтобы сделать его более приемлемым для разрешения текущей ситуации", - сообщил высокопоставленный сирийский дипломат.
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в мире, сирия, россия, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сирия, Россия, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными

МИД САР: отношения между Москвой и Дамаском носят отличный характер

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Сирией и Россией носят отличный характер, а уровень кооперации между двумя странами высок на всех уровнях и в различных областях, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
«
"Отношения у нас отличные, а уровень сотрудничества очень высок на различных уровнях и в разных сферах", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
Он рассказал, что его делегация проводила интенсивные контакты на полях Генассамблеи с российскими дипломатами, обсуждая с ними в том числе гуманитарные аспекты сирийского кризиса.
"Мы очень тесно и интенсивно сотрудничали, особенно в части продления мандата согласно резолюции 2672 СБ ООН. Вместе мы приложили очень большие усилия для внесения улучшений и поправок в этот текст, чтобы сделать его более приемлемым для разрешения текущей ситуации", - сообщил высокопоставленный сирийский дипломат.
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