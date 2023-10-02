https://ria.ru/20231002/sevastopol-1899993369.html
Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя
Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя - РИА Новости, 02.10.2023
Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:10
2023-10-02T16:10
2023-10-02T16:10
политика
севастополь
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона, об этом он написал в своем Telegram-канале. Исполняющим обязанности заместителя губернатора региона, курирующим земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам спецоперации, назначен Николай Приставка. По словам Развожаева, Приставка стоял у истоков становления налоговой службы Севастополя в российском правовом поле, всего же в налоговых органах РФ проработал более 30 лет. Максим Жукалов, ранее курировавший земельные вопросы, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия, а также главная задача – генеральный план города, отметил губернатор. Также Развожаев назначил директором департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, работавшего исполняющим обязанности ведомства. Игорь Емельянов возглавил главное контрольное управление региона. Директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назначен Станислав Таматаев, а и.о. директора департамента капитального строительства Иван Погодин, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, севастополь, россия, михаил развожаев
Политика, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя
Губернатор Севастополя сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона, об этом он написал в своем Telegram
-канале.
Исполняющим обязанности заместителя губернатора региона, курирующим земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам спецоперации, назначен Николай Приставка. По словам Развожаева, Приставка стоял у истоков становления налоговой службы Севастополя в российском правовом поле, всего же в налоговых органах РФ
проработал более 30 лет.
Максим Жукалов, ранее курировавший земельные вопросы, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия, а также главная задача – генеральный план города, отметил губернатор.
Также Развожаев назначил директором департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, работавшего исполняющим обязанности ведомства. Игорь Емельянов возглавил главное контрольное управление региона. Директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назначен Станислав Таматаев, а и.о. директора департамента капитального строительства Иван Погодин, сообщил губернатор.
Севастополь развивается по плану, заявил Путин