https://ria.ru/20231002/sevastopol-1899993369.html

Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя

Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя - РИА Новости, 02.10.2023

Развожаев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:10

2023-10-02T16:10

2023-10-02T16:10

политика

севастополь

россия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона, об этом он написал в своем Telegram-канале. Исполняющим обязанности заместителя губернатора региона, курирующим земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам спецоперации, назначен Николай Приставка. По словам Развожаева, Приставка стоял у истоков становления налоговой службы Севастополя в российском правовом поле, всего же в налоговых органах РФ проработал более 30 лет. Максим Жукалов, ранее курировавший земельные вопросы, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия, а также главная задача – генеральный план города, отметил губернатор. Также Развожаев назначил директором департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, работавшего исполняющим обязанности ведомства. Игорь Емельянов возглавил главное контрольное управление региона. Директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назначен Станислав Таматаев, а и.о. директора департамента капитального строительства Иван Погодин, сообщил губернатор.

https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, севастополь, россия, михаил развожаев