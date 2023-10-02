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Глава Минобороны Сербии заявил о кампании против армии республики - РИА Новости, 02.10.2023
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14:08 02.10.2023 (обновлено: 14:09 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/serbiya-1899950873.html
Глава Минобороны Сербии заявил о кампании против армии республики
Глава Минобороны Сербии заявил о кампании против армии республики - РИА Новости, 02.10.2023
Глава Минобороны Сербии заявил о кампании против армии республики
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что против сербской армии ведётся информационная кампания, ее неоправданно обвиняют в накоплении сил и подготовке... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:08
2023-10-02T14:09
в мире
косово
сербия
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милош вучевич
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что против сербской армии ведётся информационная кампания, ее неоправданно обвиняют в накоплении сил и подготовке вторжения в Косово и Метохию. "Против армии Сербии ведётся кампания, против ее численности, передвижения и развертывания подразделений на нашей территории, считаем это неприемлемым и безответственным и отвергаем как несоответствующее истине. Если армия Сербии получит такой приказ от президента как верховного главнокомандующего, чтобы ее подразделения вошли в Косово и Метохию как часть Сербии, армия эту задачу выполнит эффективно, профессионально и успешно. Мы не скрывали бы это ни от кого и оповестили бы KFOR", - заявил Вучевич на брифинге в понедельник. Он добавил, что до сих пор, "слава Богу, не пришлось принимать такого решения" и что Белград сделает все для сохранения мира. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович показал в понедельник фотографию одного из погибших сербов на севере Косово 24 сентября и указал, что косовоалбанские власти скрывают доказательства его ликвидации полицией при молчании международного сообщества. В воскресенье на севере Косово состоялись похороны погибших 24 сентября в столкновениях с косовоалбанской полицией сербов. По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии, спустя неделю после трагических событий Белград не может получить ответов от миссии ЕС по верховенству закона EULEX на два официальных запроса. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны. Вучич в ночь на минувший четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов.
https://ria.ru/20231001/kosovo-1899733196.html
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в мире, косово, сербия, белград (город), милош вучевич, александр вучич, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Милош Вучевич, Александр Вучич, Евросоюз
Глава Минобороны Сербии заявил о кампании против армии республики

Глава Минобороны Сербии Вучевич заявил о кампании против армии республики

© Фото : Министарства одбране и Војске СрбијМинистр обороны Сербии Милош Вучевич
Министр обороны Сербии Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Министарства одбране и Војске Србиј
Министр обороны Сербии Милош Вучевич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что против сербской армии ведётся информационная кампания, ее неоправданно обвиняют в накоплении сил и подготовке вторжения в Косово и Метохию.
"Против армии Сербии ведётся кампания, против ее численности, передвижения и развертывания подразделений на нашей территории, считаем это неприемлемым и безответственным и отвергаем как несоответствующее истине. Если армия Сербии получит такой приказ от президента как верховного главнокомандующего, чтобы ее подразделения вошли в Косово и Метохию как часть Сербии, армия эту задачу выполнит эффективно, профессионально и успешно. Мы не скрывали бы это ни от кого и оповестили бы KFOR", - заявил Вучевич на брифинге в понедельник.
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"Президент" Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения
1 октября, 11:42
Он добавил, что до сих пор, "слава Богу, не пришлось принимать такого решения" и что Белград сделает все для сохранения мира.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович показал в понедельник фотографию одного из погибших сербов на севере Косово 24 сентября и указал, что косовоалбанские власти скрывают доказательства его ликвидации полицией при молчании международного сообщества.
В воскресенье на севере Косово состоялись похороны погибших 24 сентября в столкновениях с косовоалбанской полицией сербов.
По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии, спустя неделю после трагических событий Белград не может получить ответов от миссии ЕС по верховенству закона EULEX на два официальных запроса.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны.
Вучич в ночь на минувший четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово
30 сентября, 20:29
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Милош ВучевичАлександр ВучичЕвросоюз
 
 
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