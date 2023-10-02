https://ria.ru/20231002/senator-1900032963.html
В Совфеде прокомментировали слова Бербок о расширении границ ЕС
В Совфеде прокомментировали слова Бербок о расширении границ ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
В Совфеде прокомментировали слова Бербок о расширении границ ЕС
Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", не имеют под собой никаких оснований, границы... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:01
2023-10-02T18:01
2023-10-02T18:01
евросоюз
мид германии
анналена бербок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", не имеют под собой никаких оснований, границы Украины будут определены итогами специальной военной операции, а западные границы России на восток не переместятся, сказала РИА новости сенатор от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". "С нашей точки зрения, границы Украины еще не определены. Мы понимаем, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины – чтобы были выполнены эти задачи - нужно будет очень хорошо подумать о том, где будут западные границы Российской Федерации. Предположения наших недругов, что эти границы сдвинутся на восток, никаких оснований под собой не имеют ", - сказала Алтабаева. В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html
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евросоюз, мид германии, анналена бербок, украина, лиссабон (город), екатерина алтабаева, в мире
Евросоюз, МИД Германии, Анналена Бербок, Украина, Лиссабон (город), Екатерина Алтабаева, В мире
В Совфеде прокомментировали слова Бербок о расширении границ ЕС
Алтабаева назвала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска" безосновательными
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", не имеют под собой никаких оснований, границы Украины будут определены итогами специальной военной операции, а западные границы России на восток не переместятся, сказала РИА новости сенатор от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине
"С нашей точки зрения, границы Украины еще не определены. Мы понимаем, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины – чтобы были выполнены эти задачи - нужно будет очень хорошо подумать о том, где будут западные границы Российской Федерации. Предположения наших недругов, что эти границы сдвинутся на восток, никаких оснований под собой не имеют ", - сказала Алтабаева.
В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС
вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока
.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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