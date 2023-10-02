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ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика - РИА Новости, 02.10.2023
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13:45 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sdelka-1899941342.html
ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика
ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика - РИА Новости, 02.10.2023
ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика
erid: 4CQwVszH9pUmp4LRipy РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
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erid: 4CQwVszH9pUmp4LRipyМОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ПСБ Лизинг передал первые российские электрогрузовики по программе льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка. Сейчас по программе льготного лизинга от Минпромторга России в ПСБ Лизинг можно приобрести новые отечественные транспортные средства с применением субсидии на оплату части авансового платежа, уточнили в пресс-службе. Два автомобиля EVM PRO (И ВИ ЭМ ПРО) были приобретены для перевозки металлического лома между сортировочными центрами компании в Ростове-на-Дону и области. Новые авто позволят оптимизировать расходы компании и существенно сэкономить на топливе. В рамках программы льготного лизинга Минпромторг России предоставил субсидию на электрогрузомобили в размере 1,9 миллиона рублей, говорится в сообщении. ㅤРеклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика

ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрезентация электрогрузовика EVM PRO
Презентация электрогрузовика EVM PRO - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Презентация электрогрузовика EVM PRO. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ПСБ Лизинг передал первые российские электрогрузовики по программе льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка.
Сейчас по программе льготного лизинга от Минпромторга России в ПСБ Лизинг можно приобрести новые отечественные транспортные средства с применением субсидии на оплату части авансового платежа, уточнили в пресс-службе.
Два автомобиля EVM PRO (И ВИ ЭМ ПРО) были приобретены для перевозки металлического лома между сортировочными центрами компании в Ростове-на-Дону и области. Новые авто позволят оптимизировать расходы компании и существенно сэкономить на топливе. В рамках программы льготного лизинга Минпромторг России предоставил субсидию на электрогрузомобили в размере 1,9 миллиона рублей, говорится в сообщении.
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