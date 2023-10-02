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ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика
ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика - РИА Новости, 02.10.2023
ПСБ Лизинг заключил первую сделку по лизингу российского электрогрузовика
erid: 4CQwVszH9pUmp4LRipy РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
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erid: 4CQwVszH9pUmp4LRipyМОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ПСБ Лизинг передал первые российские электрогрузовики по программе льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка. Сейчас по программе льготного лизинга от Минпромторга России в ПСБ Лизинг можно приобрести новые отечественные транспортные средства с применением субсидии на оплату части авансового платежа, уточнили в пресс-службе. Два автомобиля EVM PRO (И ВИ ЭМ ПРО) были приобретены для перевозки металлического лома между сортировочными центрами компании в Ростове-на-Дону и области. Новые авто позволят оптимизировать расходы компании и существенно сэкономить на топливе. В рамках программы льготного лизинга Минпромторг России предоставил субсидию на электрогрузомобили в размере 1,9 миллиона рублей, говорится в сообщении. ㅤРеклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика