https://ria.ru/20231002/samolet-1900036889.html

Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования

Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования - РИА Новости, 02.10.2023

Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Анталья вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:26

2023-10-02T18:26

2023-10-02T19:19

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Анталья вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Информация о проблемах с двигателем на рейсе SU2148 Москва-Анталья от 2.10.23, распространяемая рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме… В 9.52 рейс вылетел из Москвы, в 14.53 приземлился в аэропорту Антальи", - говорится в сообщении. Авиакомпания заменила воздушное судно на резервный борт. Ожидание вылета было связано с тем, что несколько пассажиров отказались от перелёта. В соответствии с правилами безопасности был выполнен поиск и выгрузка багажа данных пассажиров. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании - предоставлено питание и напитки.

https://ria.ru/20230921/pkhuket-1897852480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), турция, новости - туризм