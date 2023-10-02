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Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования
Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования - РИА Новости, 02.10.2023
Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Анталья вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:26
2023-10-02T18:26
2023-10-02T19:19
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Анталья вернулся в аэропорт вылета из-за замечаний по работе системы кондиционирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Информация о проблемах с двигателем на рейсе SU2148 Москва-Анталья от 2.10.23, распространяемая рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме… В 9.52 рейс вылетел из Москвы, в 14.53 приземлился в аэропорту Антальи", - говорится в сообщении. Авиакомпания заменила воздушное судно на резервный борт. Ожидание вылета было связано с тем, что несколько пассажиров отказались от перелёта. В соответствии с правилами безопасности был выполнен поиск и выгрузка багажа данных пассажиров. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании - предоставлено питание и напитки.
https://ria.ru/20230921/pkhuket-1897852480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), турция, новости - туризм
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Рейс в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования
Рейс "Аэрофлота" в Анталью вернулся в Москву из-за системы кондиционирования