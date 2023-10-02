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Глава РЖД выступил против либерализации рынка локомотивной тяги
Глава РЖД выступил против либерализации рынка локомотивной тяги - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД выступил против либерализации рынка локомотивной тяги
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров по-прежнему против либерализации рынка локомотивной тяги и видит плюсы в сохранении локомотивов у компании. Об этом он... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:48
2023-10-02T00:48
2023-10-02T00:48
олег белозеров
ржд
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров по-прежнему против либерализации рынка локомотивной тяги и видит плюсы в сохранении локомотивов у компании. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. Сейчас почти весь российский парк локомотивов находится у РЖД. Процедура получения разрешения для выхода на пути общего пользования частного локомотива достаточно длительная. Ожидалось, что либерализация рынка локомотивной тяги, которая является частью реформы железнодорожного транспорта, позволит упростить все процедуры. Предполагалось, что первые частные железнодорожные перевозчики появятся в 2013 году, но этого не произошло. "Многие элементы сейчас работают на очень высоком уровне, но всегда есть что донастраивать и улучшать. Хотелось бы сделать больше? Конечно. Не все первоначальные планы реализованы, но, может быть, это даже скорее плюс, чем минус. Свое отношение к частной тяге я высказывал не раз - я против. Нынешняя ситуация наглядно продемонстрировала, что как раз объединение многих составляющих внутри "Российских железных дорог" дает лучший синергетический эффект", - сказал Белозеров. При этом, продолжил он, часть из элементов выведена за периметр компании осмысленно, с расчетами, с созданием хорошей и правильной конкурентной среды. "Эту среду и нужно развивать, поддерживая интерес частных инвесторов и всех участников процесса", - отметил глава РЖД. ОАО "РЖД" в рамках реформы железнодорожного транспорта по сути избавились от грузовых вагонов: весь парк, принадлежавший ранее монополии, был продан на аукционах или выведен в две грузовые компании. Одна из них полностью продана частному бизнесу, вторая остается в собственности РЖД.
https://ria.ru/20231002/rekordy-1899812685.html
https://ria.ru/20231002/investitsii-1899812574.html
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олег белозеров, ржд, экономика
Олег Белозеров, РЖД, Экономика
Глава РЖД выступил против либерализации рынка локомотивной тяги
Глава РЖД Белозеров настроен против либерализации рынка локомотивной тяги
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров по-прежнему против либерализации рынка локомотивной тяги и видит плюсы в сохранении локомотивов у компании. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Сейчас почти весь российский парк локомотивов находится у РЖД
. Процедура получения разрешения для выхода на пути общего пользования частного локомотива достаточно длительная. Ожидалось, что либерализация рынка локомотивной тяги, которая является частью реформы железнодорожного транспорта, позволит упростить все процедуры. Предполагалось, что первые частные железнодорожные перевозчики появятся в 2013 году, но этого не произошло.
РЖД регулярно бьют рекорды СССР, сообщил глава компании
"Многие элементы сейчас работают на очень высоком уровне, но всегда есть что донастраивать и улучшать. Хотелось бы сделать больше? Конечно. Не все первоначальные планы реализованы, но, может быть, это даже скорее плюс, чем минус. Свое отношение к частной тяге я высказывал не раз - я против. Нынешняя ситуация наглядно продемонстрировала, что как раз объединение многих составляющих внутри "Российских железных дорог" дает лучший синергетический эффект", - сказал Белозеров.
При этом, продолжил он, часть из элементов выведена за периметр компании осмысленно, с расчетами, с созданием хорошей и правильной конкурентной среды. "Эту среду и нужно развивать, поддерживая интерес частных инвесторов и всех участников процесса", - отметил глава РЖД.
ОАО "РЖД" в рамках реформы железнодорожного транспорта по сути избавились от грузовых вагонов: весь парк, принадлежавший ранее монополии, был продан на аукционах или выведен в две грузовые компании. Одна из них полностью продана частному бизнесу, вторая остается в собственности РЖД.
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей