Рейтинг@Mail.ru
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 02.10.2023 (обновлено: 13:03 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира - РИА Новости, 02.10.2023
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:13
2023-10-02T13:03
япония
россия
токио
фумио кисида
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794459649_112:0:2240:1197_1920x0_80_0_0_1a2798d9624b652c1c3352271f39ba36.jpg
ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK. "Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", — отмечается в сообщении. Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году. МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства. В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов. Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.
https://ria.ru/20230929/yaponiya-1899347616.html
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430475.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794459649_0:0:2211:1658_1920x0_80_0_0_ce6d4a3595ae14b9c56feefb1c7f6107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, токио, фумио кисида, экономика
Япония, Россия, Токио, Фумио Кисида, Экономика
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира

NHK: Япония не смогла договориться с Россией о ловле терпуга в районе Кунашира

© РИА Новости / СтрингерРыбаки ловят лосося у охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосося у охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки ловят лосося у охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK.
"Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", — отмечается в сообщении.
Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов
29 сентября, 09:07
Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году.
МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства.
В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов.
Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Япония снизила импорт СПГ, угля и зерновых из России
20 сентября, 04:17
 
ЯпонияРоссияТокиоФумио КисидаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала