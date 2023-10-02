https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира - РИА Новости, 02.10.2023
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:13
2023-10-02T11:13
2023-10-02T13:03
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токио
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ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK. "Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", — отмечается в сообщении. Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году. МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства. В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов. Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.
https://ria.ru/20230929/yaponiya-1899347616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, токио, фумио кисида, экономика
Япония, Россия, Токио, Фумио Кисида, Экономика
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
NHK: Япония не смогла договориться с Россией о ловле терпуга в районе Кунашира
ТОКИО, 2 окт — РИА Новости.
Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK
.
"Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", — отмечается в сообщении.
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов
Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году.
МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио
о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов
в условиях антироссийской политики японского правительства.
В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине
российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды
"в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов.
Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.
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