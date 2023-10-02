https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html

Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира

Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира - РИА Новости, 02.10.2023

Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира

Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:13

2023-10-02T11:13

2023-10-02T13:03

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ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Японские рыбаки в этом году не смогли начать добычу ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK. "Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", — отмечается в сообщении. Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году. МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства. В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов. Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.

https://ria.ru/20230929/yaponiya-1899347616.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, россия, токио, фумио кисида, экономика