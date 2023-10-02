https://ria.ru/20231002/ryabkov-1899923991.html

Рябков высказался о контактах России и США

Рябков высказался о контактах России и США - РИА Новости, 02.10.2023

Рябков высказался о контактах России и США

РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств, но в основном этим связи двух стран сейчас и ограничиваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:05

2023-10-02T13:05

2023-10-02T13:05

сергей рябков

россия

сша

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств, но в основном этим связи двух стран сейчас и ограничиваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока в США "не одумаются и не начнут менять свою политику" по России, вряд ли появятся какие-то перспективы в отношениях с США. "Мы продолжаем сугубо технические обсуждения вопросов, касающихся деятельности диппредставительств. Занимаемся визовыми вопросами, эпизодическими гуманитарными ситуациями. На этом все", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

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сергей рябков, россия, сша