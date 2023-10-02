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Рябков высказался о контактах России и США - РИА Новости, 02.10.2023
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13:05 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ryabkov-1899923991.html
Рябков высказался о контактах России и США
Рябков высказался о контактах России и США - РИА Новости, 02.10.2023
Рябков высказался о контактах России и США
РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств, но в основном этим связи двух стран сейчас и ограничиваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:05
2023-10-02T13:05
сергей рябков
россия
сша
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств, но в основном этим связи двух стран сейчас и ограничиваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока в США "не одумаются и не начнут менять свою политику" по России, вряд ли появятся какие-то перспективы в отношениях с США. "Мы продолжаем сугубо технические обсуждения вопросов, касающихся деятельности диппредставительств. Занимаемся визовыми вопросами, эпизодическими гуманитарными ситуациями. На этом все", - сказал Рябков журналистам.
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сергей рябков, россия, сша
Сергей Рябков, Россия, США
Рябков высказался о контактах России и США

Рябков: РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РФ и США продолжают обсуждать технические вопросы работы посольств, но в основном этим связи двух стран сейчас и ограничиваются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, пока в США "не одумаются и не начнут менять свою политику" по России, вряд ли появятся какие-то перспективы в отношениях с США.
"Мы продолжаем сугубо технические обсуждения вопросов, касающихся деятельности диппредставительств. Занимаемся визовыми вопросами, эпизодическими гуманитарными ситуациями. На этом все", - сказал Рябков журналистам.
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США заявили о сложностях в переговорах с Россией по документу взамен ДСНВ
28 сентября, 20:53
 
Сергей РябковРоссияСША
 
 
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