https://ria.ru/20231002/rpk-1899825962.html

Администрация Эрдогана назвала воздушные удары по РПК успешными

Администрация Эрдогана назвала воздушные удары по РПК успешными - РИА Новости, 02.10.2023

Администрация Эрдогана назвала воздушные удары по РПК успешными

Администрация президента Турции назвала успешными воздушные удары ВС Турции по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:25

2023-10-02T07:25

2023-10-02T07:25

в мире

турция

ирак

анкара (провинция)

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала успешными воздушные удары ВС Турции по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары утром в воскресенье. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары в воскресенье. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении двадцать объектов боевиков. "Успешные воздушные операции, проведенные ночью нашей героической армией против сепаратистской террористической организации на севере Ирака, стали важным показателем того, что мы будем продолжать предотвращать терроризм не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Благодаря этим операциям террористическая организация получила еще один сильный удар", - написал в соцсети X глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231001/terrorist-1899807763.html

турция

ирак

анкара (провинция)

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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), рабочая партия курдистана