https://ria.ru/20231002/rentgen-apparaty-1899997490.html

Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья

Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 02.10.2023

Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере заработали новые рентген-аппараты,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:20

2023-10-02T16:20

2023-10-02T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере заработали новые рентген-аппараты, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Медицинскую технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что новые рентген-аппараты в медицинских учреждениях установили взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. "Всего на это было выделено почти 45 миллионов рублей. Программа по замене устаревшей техники на цифровую стартовала в регионе еще в 2022 году. Всего за это время мы заменили уже 68 единиц тяжелого оборудования более, чем на 1,2 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Медтехника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Заведующий отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД Алексей Шумилов подчеркнул, что новый аппарат позволяет получать более качественные медицинские изображения благодаря современной цифровой обработке. "Кроме того, удобно, что снимки будут храниться в цифровом формате, а значит не нужно заниматься проявкой медицинских изображений. Теперь это время мы можем посвятить пациенту", - уточнил Шумилов. По информации пресс-службы, новые рентген-аппараты произведены в России. Медицинскую технику установили в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера в Балашихе и в отделении магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД.

https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев