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Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 02.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:20 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/rentgen-apparaty-1899997490.html
Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья
Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 02.10.2023
Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья
В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере заработали новые рентген-аппараты,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:20
2023-10-02T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере заработали новые рентген-аппараты, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Медицинскую технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что новые рентген-аппараты в медицинских учреждениях установили взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. "Всего на это было выделено почти 45 миллионов рублей. Программа по замене устаревшей техники на цифровую стартовала в регионе еще в 2022 году. Всего за это время мы заменили уже 68 единиц тяжелого оборудования более, чем на 1,2 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Медтехника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Заведующий отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД Алексей Шумилов подчеркнул, что новый аппарат позволяет получать более качественные медицинские изображения благодаря современной цифровой обработке. "Кроме того, удобно, что снимки будут храниться в цифровом формате, а значит не нужно заниматься проявкой медицинских изображений. Теперь это время мы можем посвятить пациенту", - уточнил Шумилов. По информации пресс-службы, новые рентген-аппараты произведены в России. Медицинскую технику установили в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера в Балашихе и в отделении магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД.
https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Два новых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовый рентген-аппарат в больнице Подмосковья
Новый рентген-аппарат в больнице Подмосковья - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Новый рентген-аппарат в больнице Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере заработали новые рентген-аппараты, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Медицинскую технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что новые рентген-аппараты в медицинских учреждениях установили взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям.
"Всего на это было выделено почти 45 миллионов рублей. Программа по замене устаревшей техники на цифровую стартовала в регионе еще в 2022 году. Всего за это время мы заменили уже 68 единиц тяжелого оборудования более, чем на 1,2 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Медтехника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Заведующий отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД Алексей Шумилов подчеркнул, что новый аппарат позволяет получать более качественные медицинские изображения благодаря современной цифровой обработке.
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"Кроме того, удобно, что снимки будут храниться в цифровом формате, а значит не нужно заниматься проявкой медицинских изображений. Теперь это время мы можем посвятить пациенту", - уточнил Шумилов.
По информации пресс-службы, новые рентген-аппараты произведены в России. Медицинскую технику установили в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера в Балашихе и в отделении магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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