https://ria.ru/20231002/raskol-1900032508.html

Опрос: 62,4% турок считают, что иностранные силы пытаются расколоть страну

Опрос: 62,4% турок считают, что иностранные силы пытаются расколоть страну - РИА Новости, 02.10.2023

Опрос: 62,4% турок считают, что иностранные силы пытаются расколоть страну

Более 60% участников опроса турецкого центра MetroPOLL заявили, что иностранцы пытаются посеять раскол в турецком обществе, примерно такое же число опрошенных... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:58

2023-10-02T17:58

2023-10-02T17:58

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турция

болгария

греция

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СТАМБУЛ, 2 окт - РИА Новости. Более 60% участников опроса турецкого центра MetroPOLL заявили, что иностранцы пытаются посеять раскол в турецком обществе, примерно такое же число опрошенных считают, что страна окружена врагами. Так, 64% опрошенных ответили положительно на вопрос "живете ли вы в стране, окруженной со всех сторон врагами?". Отрицательно ответили почти 33%, еще 3% воздержались от ответа или не смогли ответить. При этом число считающих, что Турция окружена врагами, наибольшее среди голосовавших в мае за партию Zafer, славящуюся идеями против миграции в Турцию - более 91%. Турция имеет сухопутную границу с Болгарией, Грецией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Сирией, Ираком. На вопрос "живете ли вы в стране, которую иностранцы хотят разделить?" 62,4% опрошенных ответили положительно. "Широкораспространенное убеждение в том, что внешние силы стремятся разделить Турцию, не ограничивается сторонниками одной политической партии или идентичности: у голосовавших за правящую партию и оппозицию схожие взгляды", - прокомментировал результаты опроса директор центра Озер Сенджар. Опрос проводился среди 1807 участников в 28 провинциях Турции из 81 с 16 по 20 сентября. Погрешность составила 2,26%.

https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899769418.html

https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html

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в мире, турция, болгария, греция