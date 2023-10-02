https://ria.ru/20231002/putin-1899947432.html
Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады
Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады - РИА Новости, 02.10.2023
Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады
Президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с дошкольными учреждениями в республике, где все еще РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:04
2023-10-02T14:04
2023-10-02T14:05
общество
россия
владимир путин
сергей меняйло
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с дошкольными учреждениями в республике, где все еще остается переуплотненность. "Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока", - сказал глава государства. Глава региона согласился. "Я понял, Владимир Владимирович", - сказал он. Меняйло рассказал Путину, что сейчас разработана программа капитального ремонта дошкольных учреждений. "Почему? Потому что специфика республики, что у нас есть малокомплектные детские сады в селах, и их надо содержать, они теплые. Поэтому если такая помощь будет, мы все сделаем", - добавил он.
https://ria.ru/20230616/kurort-1878694489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, сергей меняйло
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло
Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады
Путин попросил главу Северной Осетии обратить внимание на ситуацию с детсадами
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с дошкольными учреждениями в республике, где все еще остается переуплотненность.
"Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока", - сказал глава государства.
Глава региона согласился. "Я понял, Владимир Владимирович", - сказал он.
Меняйло рассказал Путину, что сейчас разработана программа капитального ремонта дошкольных учреждений. "Почему? Потому что специфика республики, что у нас есть малокомплектные детские сады в селах, и их надо содержать, они теплые. Поэтому если такая помощь будет, мы все сделаем", - добавил он.
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт