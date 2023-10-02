https://ria.ru/20231002/putin-1899947432.html

Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады

Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады - РИА Новости, 02.10.2023

Путин призвал главу Северной Осетии обратить внимание на детские сады

Президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с дошкольными учреждениями в республике, где все еще РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:04

2023-10-02T14:04

2023-10-02T14:05

общество

россия

владимир путин

сергей меняйло

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло обратить внимание на ситуацию с дошкольными учреждениями в республике, где все еще остается переуплотненность. "Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока", - сказал глава государства. Глава региона согласился. "Я понял, Владимир Владимирович", - сказал он. Меняйло рассказал Путину, что сейчас разработана программа капитального ремонта дошкольных учреждений. "Почему? Потому что специфика республики, что у нас есть малокомплектные детские сады в селах, и их надо содержать, они теплые. Поэтому если такая помощь будет, мы все сделаем", - добавил он.

https://ria.ru/20230616/kurort-1878694489.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, сергей меняйло