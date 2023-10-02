https://ria.ru/20231002/puteshestviya-1899919480.html
Сербию и Венгрию свяжут пассажирские поезда
Сербию и Венгрию свяжут пассажирские поезда - РИА Новости, 02.10.2023
Сербию и Венгрию свяжут пассажирские поезда
Сербия и Венгрия запускают пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами, сообщает Telex. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
2023-10-02T14:12
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венгрия
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поезда
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сербия и Венгрия запускают пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами, сообщает Telex.Поезд будет ходить с 24 октября между сербской Суботицей и венгерским Сегедом.Расстояние между ними — 50 километров. Изначально предполагалось, что состав преодолеет его за 35 минут. Однако время в пути увеличилось до 75 минут, поскольку страны не договорились об упрощении пограничного контроля.Для ускорения процедуры пограничники двух стран будут проверять документы вместе, и делать это станут на территории Венгрии.
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, венгрия, сербия, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венгрия, Сербия, поезда
Сербию и Венгрию свяжут пассажирские поезда
В конце октября между Сербией и Венгрией начнут курсировать пассажирские поезда