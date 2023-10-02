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Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/pushilin-1899901339.html
Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои
Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои
Группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа, рассказал в понедельник глава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:04
2023-10-02T12:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа, рассказал в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. "Применяются заградотряды со стороны украинского режима, они подобраны из оголтелых националистических батальонов, они не допускают (сдачи в плен) и даже стараются при таких подозрениях уничтожать целые группы, которые могут... и зачастую выходят, стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, один из таких случаев произошел "буквально на днях". "На Времевском выступе наши операторы с беспилотника наблюдали, когда группа шла сдаваться в плен и была в спину расстреляна как раз со стороны некогда своих подразделений. Это не новое что-то, такой оголтелый украинский режим, который ни перед чем не останавливается", - рассказал глава республики.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899880449.html
https://ria.ru/20231002/vsu-1899879528.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои

Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои при попытке сдаться

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа, рассказал в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"Применяются заградотряды со стороны украинского режима, они подобраны из оголтелых националистических батальонов, они не допускают (сдачи в плен) и даже стараются при таких подозрениях уничтожать целые группы, которые могут... и зачастую выходят, стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин не исключил нового наступления ВСУ
Вчера, 11:37
По его словам, один из таких случаев произошел "буквально на днях".
"На Времевском выступе наши операторы с беспилотника наблюдали, когда группа шла сдаваться в плен и была в спину расстреляна как раз со стороны некогда своих подразделений. Это не новое что-то, такой оголтелый украинский режим, который ни перед чем не останавливается", - рассказал глава республики.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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