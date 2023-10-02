https://ria.ru/20231002/pushilin-1899901339.html

Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои

Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои - РИА Новости, 02.10.2023

Пушилин рассказал о военных ВСУ, которых расстреляли свои

Группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа, рассказал в понедельник глава... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:04

2023-10-02T12:04

2023-10-02T12:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа, рассказал в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. "Применяются заградотряды со стороны украинского режима, они подобраны из оголтелых националистических батальонов, они не допускают (сдачи в плен) и даже стараются при таких подозрениях уничтожать целые группы, которые могут... и зачастую выходят, стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, один из таких случаев произошел "буквально на днях". "На Времевском выступе наши операторы с беспилотника наблюдали, когда группа шла сдаваться в плен и была в спину расстреляна как раз со стороны некогда своих подразделений. Это не новое что-то, такой оголтелый украинский режим, который ни перед чем не останавливается", - рассказал глава республики.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899880449.html

https://ria.ru/20231002/vsu-1899879528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность