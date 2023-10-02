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Аэропорт "Пулково" будет быстрее обслуживать пассажиров - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
18:34 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/pulkovo-1900006806.html
Аэропорт "Пулково" будет быстрее обслуживать пассажиров
Аэропорт "Пулково" будет быстрее обслуживать пассажиров - РИА Новости, 02.10.2023
Аэропорт "Пулково" будет быстрее обслуживать пассажиров
Петербургский аэропорт "Пулково" сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25 процентов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы",... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:34
2023-10-02T18:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25 процентов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая компания аэропорта. "В аэропорту Пулково стартовал проект "Поток". Он сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25 процентов", – говорится в сообщении. По словам директора по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павла Кушниренко, будет, в частности, изменена схема движения транспорта и пассажиров. "Путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета занимает 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов. Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут. Для этого мы изменим схему движения транспорта и пассажиров, а также создадим кросс-функциональный штаб, который будет на месте регулировать операционную деятельность аэропорта", – сказал он. Отмечается, что проект "Поток" позволит сократить общее время на предполетные процедуры за счет запуска выделенной линии для автобуса №39 для уменьшения время въезда на территорию аэропорта на 20 процентов, увеличения пропускной способности аэровокзальной площади на 15 процентов и изменения организации движения потоков пассажиров для уменьшения времени на регистрацию на 15 процентов. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.
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Аэропорт "Пулково" будет быстрее обслуживать пассажиров

Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на четверть

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры сдают багаж в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Стамбул
Пассажиры сдают багаж в аэропорту Пулково перед вылетом в Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25 процентов, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая компания аэропорта.
"В аэропорту Пулково стартовал проект "Поток". Он сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25 процентов", – говорится в сообщении.
По словам директора по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павла Кушниренко, будет, в частности, изменена схема движения транспорта и пассажиров.
"Путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета занимает 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов. Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут. Для этого мы изменим схему движения транспорта и пассажиров, а также создадим кросс-функциональный штаб, который будет на месте регулировать операционную деятельность аэропорта", – сказал он.
Отмечается, что проект "Поток" позволит сократить общее время на предполетные процедуры за счет запуска выделенной линии для автобуса №39 для уменьшения время въезда на территорию аэропорта на 20 процентов, увеличения пропускной способности аэровокзальной площади на 15 процентов и изменения организации движения потоков пассажиров для уменьшения времени на регистрацию на 15 процентов.
Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.
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