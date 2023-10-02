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Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники - РИА Новости, 02.10.2023
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Липецкая область
 
16:11 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/proizvodstvo-1899993640.html
Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники
Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники - РИА Новости, 02.10.2023
Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники
Предприятия Липецкой области по производству кирпичей и сельхозтехники намерены развивать производство, расширяя ассортимент и увеличивая объемы выпускаемой... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:11
2023-10-02T16:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Предприятия Липецкой области по производству кирпичей и сельхозтехники намерены развивать производство, расширяя ассортимент и увеличивая объемы выпускаемой продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам недавней встречи с промышленниками. По его словам, руководство кирпичного завода в Тербунском районе области в ближайшее время намерено заняться расширением ассортимента за счет установки современного оборудования по окрашиванию выпускаемой продукции, а также построить новые линии. Сейчас на предприятии производят 43,5 миллиона штук кирпичей в год. Губернатор выразил готовность рассмотреть возможность предоставления компании региональной поддержки. Другое предприятие полного цикла, расположенное в Грязях, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной техники, регулярно обновляет свой ассортимент. Как сообщил губернатор, теперь завод планирует увеличить выпуск продукции и выручку в два раза. "Статистика производства и выручки говорит о том, что для расширения производства у Грязинского культиваторного завода есть все необходимое. А опыт машиностроения, который здесь приобрели, очень важен для региона. Его нужно масштабировать на других производственных площадках", - сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПроизводство облицовочного кирпича
Производство облицовочного кирпича - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Предприятия Липецкой области по производству кирпичей и сельхозтехники намерены развивать производство, расширяя ассортимент и увеличивая объемы выпускаемой продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам недавней встречи с промышленниками.
По его словам, руководство кирпичного завода в Тербунском районе области в ближайшее время намерено заняться расширением ассортимента за счет установки современного оборудования по окрашиванию выпускаемой продукции, а также построить новые линии. Сейчас на предприятии производят 43,5 миллиона штук кирпичей в год.
Губернатор выразил готовность рассмотреть возможность предоставления компании региональной поддержки.
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Другое предприятие полного цикла, расположенное в Грязях, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной техники, регулярно обновляет свой ассортимент. Как сообщил губернатор, теперь завод планирует увеличить выпуск продукции и выручку в два раза.
"Статистика производства и выручки говорит о том, что для расширения производства у Грязинского культиваторного завода есть все необходимое. А опыт машиностроения, который здесь приобрели, очень важен для региона. Его нужно масштабировать на других производственных площадках", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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