https://ria.ru/20231002/proizvodstvo-1899993640.html

Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники

Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники - РИА Новости, 02.10.2023

Липецкие промышленники расширяют производство кирпичей и сельхозтехники

Предприятия Липецкой области по производству кирпичей и сельхозтехники намерены развивать производство, расширяя ассортимент и увеличивая объемы выпускаемой... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:11

2023-10-02T16:11

2023-10-02T16:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Предприятия Липецкой области по производству кирпичей и сельхозтехники намерены развивать производство, расширяя ассортимент и увеличивая объемы выпускаемой продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам недавней встречи с промышленниками. По его словам, руководство кирпичного завода в Тербунском районе области в ближайшее время намерено заняться расширением ассортимента за счет установки современного оборудования по окрашиванию выпускаемой продукции, а также построить новые линии. Сейчас на предприятии производят 43,5 миллиона штук кирпичей в год. Губернатор выразил готовность рассмотреть возможность предоставления компании региональной поддержки. Другое предприятие полного цикла, расположенное в Грязях, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной техники, регулярно обновляет свой ассортимент. Как сообщил губернатор, теперь завод планирует увеличить выпуск продукции и выручку в два раза. "Статистика производства и выручки говорит о том, что для расширения производства у Грязинского культиваторного завода есть все необходимое. А опыт машиностроения, который здесь приобрели, очень важен для региона. Его нужно масштабировать на других производственных площадках", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230920/forum-1897478861.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов