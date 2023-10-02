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Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета"
Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета" - РИА Новости, 02.10.2023
Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета"
Свыше 350 тысяч человек поступили на специальности программы "Профессионалитет" в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:53
2023-10-02T11:53
2023-10-02T12:33
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свыше 350 тысяч человек поступили на специальности программы "Профессионалитет" в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В ответ на новые вызовы среднее профессиональное образование стремительно развивается. С 2022 года мы реализуем федеральный проект "Профессионалитет"... В этом году к обучению приступили более 350 тысяч человек", – сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле. По её словам, в проекте уже участвует более 900 колледжей из 68 регионов России. Вице-премьер также отметила, что к 2028 году система профессионального образования обеспечит выход на производство более одного миллиона специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением президента России. "Хочу выразить искреннюю признательность педагогам, посвятившим себя образованию и воспитанию новых поколений. Вы формируете цели и ценности, развиваете навыки и компетенции, учите уважению к труду, помогаете студентам раскрыть свой потенциал и подготовиться к будущим вызовам", - добавила Голикова.
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общество, татьяна голикова, навигатор абитуриента, россия, тула
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента, Россия, Тула
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свыше 350 тысяч человек поступили на специальности программы "Профессионалитет" в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В ответ на новые вызовы среднее профессиональное образование стремительно развивается. С 2022 года мы реализуем федеральный проект "Профессионалитет"... В этом году к обучению приступили более 350 тысяч человек", – сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле.
По её словам, в проекте уже участвует более 900 колледжей из 68 регионов России. Вице-премьер также отметила, что к 2028 году система профессионального образования обеспечит выход на производство более одного миллиона специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением президента России.
"Хочу выразить искреннюю признательность педагогам, посвятившим себя образованию и воспитанию новых поколений. Вы формируете цели и ценности, развиваете навыки и компетенции, учите уважению к труду, помогаете студентам раскрыть свой потенциал и подготовиться к будущим вызовам", - добавила Голикова.