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Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета"

Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета" - РИА Новости, 02.10.2023

Голикова: более 350 тыс человек поступили на программы "Профессионалитета"

Свыше 350 тысяч человек поступили на специальности программы "Профессионалитет" в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:53

2023-10-02T11:53

2023-10-02T12:33

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

навигатор абитуриента

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свыше 350 тысяч человек поступили на специальности программы "Профессионалитет" в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В ответ на новые вызовы среднее профессиональное образование стремительно развивается. С 2022 года мы реализуем федеральный проект "Профессионалитет"... В этом году к обучению приступили более 350 тысяч человек", – сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле. По её словам, в проекте уже участвует более 900 колледжей из 68 регионов России. Вице-премьер также отметила, что к 2028 году система профессионального образования обеспечит выход на производство более одного миллиона специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением президента России. "Хочу выразить искреннюю признательность педагогам, посвятившим себя образованию и воспитанию новых поколений. Вы формируете цели и ценности, развиваете навыки и компетенции, учите уважению к труду, помогаете студентам раскрыть свой потенциал и подготовиться к будущим вызовам", - добавила Голикова.

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общество, татьяна голикова, навигатор абитуриента, россия, тула