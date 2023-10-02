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Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом - РИА Новости, 02.10.2023
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13:35 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом - РИА Новости, 02.10.2023
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
экономика
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого региона очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома", поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. "Нужно все-таки адресовать в компанию этот вопрос. Потому что это очень важно - продолжение этих поставок и обеспечение энергоресурсами именно этого региона. Но в нюансах я рекомендую обратиться в сам "Газпром", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как будет осуществляться снабжение Приднестровья в случае отказа Кишинева от российского газа.
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молдавия
россия
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экономика, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, газпром
Экономика, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Газпром
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом

Песков назвал продолжение снабжения Приднестровья газом важным вопросом

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого региона очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома", поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене.
"Нужно все-таки адресовать в компанию этот вопрос. Потому что это очень важно - продолжение этих поставок и обеспечение энергоресурсами именно этого региона. Но в нюансах я рекомендую обратиться в сам "Газпром", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как будет осуществляться снабжение Приднестровья в случае отказа Кишинева от российского газа.
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ЭкономикаМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковГазпром
 
 
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