https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html

Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом

Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом - РИА Новости, 02.10.2023

Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом

Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

2023-10-02T13:35

экономика

молдавия

россия

кишинев

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого региона очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома", поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. "Нужно все-таки адресовать в компанию этот вопрос. Потому что это очень важно - продолжение этих поставок и обеспечение энергоресурсами именно этого региона. Но в нюансах я рекомендую обратиться в сам "Газпром", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как будет осуществляться снабжение Приднестровья в случае отказа Кишинева от российского газа.

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html

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россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, газпром