https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом - РИА Новости, 02.10.2023
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
2023-10-02T13:35
экономика
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос о газоснабжении Приднестровья в случае отказа Молдавии от трубного газа из России надо адресовать "Газпрому", обеспечение энергоресурсами именно этого региона очень важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома", поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. "Нужно все-таки адресовать в компанию этот вопрос. Потому что это очень важно - продолжение этих поставок и обеспечение энергоресурсами именно этого региона. Но в нюансах я рекомендую обратиться в сам "Газпром", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как будет осуществляться снабжение Приднестровья в случае отказа Кишинева от российского газа.
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899391348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, газпром
Экономика, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Газпром
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о снабжении Приднестровья газом
Песков назвал продолжение снабжения Приднестровья газом важным вопросом