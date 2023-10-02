https://ria.ru/20231002/pozhary-1899829707.html

В России за сутки потушили 25 природных пожаров

В России за сутки потушили 25 природных пожаров - РИА Новости, 02.10.2023

В России за сутки потушили 25 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 25 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:36

2023-10-02T08:36

2023-10-02T08:36

происшествия

россия

свердловская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 25 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 01.10.2023 года, в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 716 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 октября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 1 888 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют восемь пожаров на площади 1 110 гектаров.

https://ria.ru/20231001/delo-1899807057.html

россия

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, свердловская область, природные пожары в россии