https://ria.ru/20231002/pozhary-1899829707.html
В России за сутки потушили 25 природных пожаров
В России за сутки потушили 25 природных пожаров - РИА Новости, 02.10.2023
В России за сутки потушили 25 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 25 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:36
2023-10-02T08:36
2023-10-02T08:36
происшествия
россия
свердловская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 25 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 01.10.2023 года, в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 716 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 октября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 1 888 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют восемь пожаров на площади 1 110 гектаров.
https://ria.ru/20231001/delo-1899807057.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Свердловская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 25 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 25 природных пожаров