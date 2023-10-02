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В Астрахани загорелись два многоквартирных дома - РИА Новости, 02.10.2023
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13:46 02.10.2023 (обновлено: 14:21 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pozhar-1899942198.html
В Астрахани загорелись два многоквартирных дома
В Астрахани загорелись два многоквартирных дома - РИА Новости, 02.10.2023
В Астрахани загорелись два многоквартирных дома
Два дома и две хозпостройки загорелись в Астрахани на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:46
2023-10-02T14:21
астрахань
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Два дома и две хозпостройки загорелись в Астрахани на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. "В 13.35 (12.35 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани, на улице Карла Маркса, 9", - сказал представитель ведомства. Он уточнил РИА Новости, что речь идет о двухэтажных многоквартирных домах. Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава.
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астрахань, происшествия, россия
Астрахань, Происшествия, Россия
В Астрахани загорелись два многоквартирных дома

В Астрахани загорелись два дома и две хозпостройки

© Фото : МЧС Астраханской областиПожар в Трусовском районе Астрахани. 2 октября 2023
Пожар в Трусовском районе Астрахани. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : МЧС Астраханской области
Пожар в Трусовском районе Астрахани. 2 октября 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Два дома и две хозпостройки загорелись в Астрахани на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 13.35 (12.35 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани, на улице Карла Маркса, 9", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил РИА Новости, что речь идет о двухэтажных многоквартирных домах. Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава.
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