https://ria.ru/20231002/pozhar-1899942198.html

В Астрахани загорелись два многоквартирных дома

В Астрахани загорелись два многоквартирных дома - РИА Новости, 02.10.2023

В Астрахани загорелись два многоквартирных дома

Два дома и две хозпостройки загорелись в Астрахани на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:46

2023-10-02T13:46

2023-10-02T14:21

астрахань

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Два дома и две хозпостройки загорелись в Астрахани на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. "В 13.35 (12.35 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани, на улице Карла Маркса, 9", - сказал представитель ведомства. Он уточнил РИА Новости, что речь идет о двухэтажных многоквартирных домах. Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899773652.html

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астрахань, происшествия, россия