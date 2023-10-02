https://ria.ru/20231002/pozhar-1899831679.html

В Кирове потушили пожар на производстве тары

В Кирове потушили пожар на производстве тары - РИА Новости, 02.10.2023

В Кирове потушили пожар на производстве тары

Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:54

2023-10-02T08:54

2023-10-02T10:05

происшествия

киров

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Блюхера, дом 8/1. Согласно открытым данным, здесь располагается производство тары и упаковочных материалов. Пожар локализован на площади 920 квадратных метров в 23.45 мск 1 октября, около четырех часов утра была объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет, причины возгорания не сообщаются.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899810262.html

киров

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, киров