https://ria.ru/20231002/pozhar-1899831679.html
В Кирове потушили пожар на производстве тары
В Кирове потушили пожар на производстве тары - РИА Новости, 02.10.2023
В Кирове потушили пожар на производстве тары
Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:54
2023-10-02T08:54
2023-10-02T10:05
происшествия
киров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Блюхера, дом 8/1. Согласно открытым данным, здесь располагается производство тары и упаковочных материалов. Пожар локализован на площади 920 квадратных метров в 23.45 мск 1 октября, около четырех часов утра была объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет, причины возгорания не сообщаются.
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киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров
В Кирове потушили пожар на производстве тары
В Кирове потушили крупный пожар на производстве тары и упаковки
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает
пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Блюхера, дом 8/1. Согласно открытым данным, здесь располагается производство тары и упаковочных материалов.
Пожар локализован на площади 920 квадратных метров в 23.45 мск 1 октября, около четырех часов утра была объявлена полная ликвидация.
Пострадавших нет, причины возгорания не сообщаются.
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