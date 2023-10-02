Рейтинг@Mail.ru
В Кирове потушили пожар на производстве тары - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 02.10.2023 (обновлено: 10:05 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pozhar-1899831679.html
В Кирове потушили пожар на производстве тары
В Кирове потушили пожар на производстве тары - РИА Новости, 02.10.2023
В Кирове потушили пожар на производстве тары
Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:54
2023-10-02T10:05
происшествия
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899841810_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_4443efdc48b467f889b3849a32aeae8e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Блюхера, дом 8/1. Согласно открытым данным, здесь располагается производство тары и упаковочных материалов. Пожар локализован на площади 920 квадратных метров в 23.45 мск 1 октября, около четырех часов утра была объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет, причины возгорания не сообщаются.
https://ria.ru/20231001/pozhar-1899810262.html
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899841810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_457a9a47dad11d49f9532cd883d8cd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров
Происшествия, Киров
В Кирове потушили пожар на производстве тары

В Кирове потушили крупный пожар на производстве тары и упаковки

© Фото : МЧС Кировской области/TelegramПожар на производстве тары в Кирове. 2 октября 2023
Пожар на производстве тары в Кирове. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : МЧС Кировской области/Telegram
Пожар на производстве тары в Кирове. 2 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупный пожар на площади более 900 квадратных метров произошел в Кирове в здании производственного назначения, он уже ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на понедельник по адресу: улица Блюхера, дом 8/1. Согласно открытым данным, здесь располагается производство тары и упаковочных материалов.
Пожар локализован на площади 920 квадратных метров в 23.45 мск 1 октября, около четырех часов утра была объявлена полная ликвидация.
Пострадавших нет, причины возгорания не сообщаются.
Представители МЧС возле многоквартирного дома в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Тобольске потушили пожар в жилом доме, где взорвался газ
1 октября, 23:43
 
ПроисшествияКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала